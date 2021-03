Una campagna marketing di successo : Soluzioni economiche ma efficaci

Quando si parla di campagna di marketing, si pensa subito a un piano pubblicitario che costa una fortuna e che coinvolge principalmente i social network. Tuttavia esistono metodi per far parlare le persone dei propri prodotti che non passano mai di moda e risultano sempre efficaci.

Nel mondo degli affari, ci vuole del tempo prima che un marchio stabilisca la sua identità in modo che sia riconosciuto e apprezzato. Fortunatamente, gli strumenti di strategia di marketing ci offrono diverse vie di azione.



Oltre alle varie tecniche di marketing online, la promozione dei prodotti della tua azienda dipende in gran parte anche da un'efficace strategia offline che consente di raggiungere potenziali clienti che non padroneggiano Internet o utenti occasionali. Quindi, con un buon marketing offline, puoi facilmente promuovere i tuoi diversi prodotti e aumentare il volume delle vendite. Di seguito parliamo di alcune strategie di marketing tradizionali tra le più efficaci.



Stampe e sconti personalizzati



Come prima strategia di marketing fuori dal web, devi dare un posto importante alla visibilità della tua attività. Per rimanere nelle grazie dei clienti e attirarne di nuovi. ad esempio, puoi creare brochure o schede prodotto. Il primo impatto sarà quello di suscitare l'interesse e la consapevolezza dei tuoi clienti. Per fidelizzarli invece puoi inviare coupon e sconti promozionali sia spedendoli come omaggio se vendi online sia regalarli ai clienti al negozio. I messaggi personalizzati sotto forma di immagini o lettere aggiungono un effetto individuale e non mancano di attirare l'attenzione e suscitare la curiosità dei clienti che si sentono rispettati e privilegiati.

Gadget personalizzati



Come altra opzione, puoi utilizzare gadget personalizzati economici. Questi porteranno il logo della tua azienda e alcune informazioni sui tuoi prodotti e servizi.

Tra i vari metodi che le aziende utilizzano per comunicare con il grande pubblico, ci sono i gadget. Sono utilizzati per comunicare con il pubblico in generale, come nel caso di operazioni promozionali o di eventi, ma possono anche essere offerti come ringraziamento a clienti o ai collaboratori come ricompensa.

Come detto questi gadget sono oggetti pubblicitari personalizzati con il logo dell'azienda e sono un mezzo di comunicazione molto efficace per un'attività, un buon vettore di promozione che permette di aumentare la visibilità presso il pubblico, ma anche di premiare e fidelizzare i propri clienti per rafforzare i legami commerciali.



Oggi gli specialisti possono stampare tutti i tipi di articoli promozionali: cancelleria, abbigliamento, stoviglie e oggetti high-tech. Le aziende specializzate nella produzione di gadget si offrono di personalizzare i tuoi gadget con l'immagine della tua azienda, vale a dire con i tuoi colori, il tuo logo, il tuo nome e possibilmente il tuo slogan. Penne e portachiavi sono cose che i consumatori usano ogni giorno. Le borse sono anche molto pratiche poiché sono riutilizzabili più volte e portano in giro il tuo marchio. Gli adesivi, se attaccati sui mezzi di trasporto, invece ti forniranno una pubblicità visiva a lungo termine.



Uno degli usi più comuni per i gadget personalizzati è intorno al periodo natalizio. Le aziende ordinano prodotti personalizzati per offrirli a clienti, dipendenti, partner o fornitori. A seconda della natura e dell'importanza del tuo rapporto d'affari, il regalo sarà più o meno importante. Per i clienti, si utilizzano più articoli di cancelleria, portachiavi, borse per la spesa, tazze personalizzate, mentre per i collaboratori professionali o per i clienti privilegiati, puoi optare per gadget di fascia alta come Kit di degustazioni personalizzati.



Comunicati stampa e riviste



Se devi commercializzare nuovi prodotti o implementare altri servizi, questa è la strategia più efficace. Scrivere un comunicato stampa o un articolo di giornale rende più facile promuovere i propri prodotti. Devi solo pensare a ciò che i tuoi clienti vorrebbero leggere, guardare o ascoltare dai media. Così saprai come dirigere la tua comunicazione per mantenere la loro attenzione e offrire loro i tuoi servizi. Il più delle volte, i clienti sono attratti da nuove tendenze e prodotti originali che trovano sorprendenti. Altri preferiscono cose nuove che consentono loro di risolvere i problemi quotidiani e fornire soluzioni più velocemente. Quindi, attraverso i tuoi comunicati stampa e le pubblicazioni di riviste, puoi menzionare in modo sottile o diretto i tuoi nuovi prodotti e servizi. Non appena le persone leggeranno, saranno invogliate a contattarti e fare riferimento a te per i vantaggi proposti dagli articoli.



Diversi tipi di media vengono utilizzati per articoli promozionali. La cosa più importante è scegliere quelli più appropriati per la tua campagna di marketing.



Sponsorizzazioni ed eventi



Per aumentare la vendita dei prodotti della tua azienda o per ampliarne la visibilità, puoi collaborare con partner e altre organizzazioni. Anche se non hai una notorietà come le grandi società (queste beneficiano della sponsorizzazione di importanti club di calcio o ciclismo), hai altre opzioni. Ad esempio, puoi sponsorizzare localmente club sportivi, associazioni, club giovanili e altre società. Come altro consiglio, non esitare a farti coinvolgere in progetti sociali per perfezionare la tua strategia di marketing: devi solo scegliere l'istituzione giusta per rappresentare la tua azienda e il tuo prodotto. Quando si tratta di eventi, devi fare affidamento su funzioni classiche come informazioni, emozioni, azione e motivazione.



Quando partecipi a un evento o una fiera, anche in questo caso, i gadget personalizzati ti aiutano a migliorare la visibilità del tuo marchio. Dati ai visitatori, questi piccoli regali ti aiutano a indirizzare il massimo traffico al tuo stand. Questa fluttuazione ti aiuta a incontrare e convincere nuovi clienti o nuovi partner.

