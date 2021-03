Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piangere e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.

"Sono stata cresciuta da mia madre sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho grande ammirazione per lei - diceva piangendo nel confessionale - Di solito, lo diceva anche mia nonna, prima di morire una persona pensa a sua madre e l'ultima parola che dice è: 'Mamma'… ”." Qui è tutto un po 'più difficile - ha proseguito Elisa -, non pensavo fosse già arrivata la chiamata di casa ".

"Non sentivo mia madre per un po ', quando ci siamo rivisti, ogni volta che la guardavo pensavo:' Guarda, mi sono perso in questi mesi! '. Quindi non succederà più. Mia madre è una donna estremamente forte e voglio diventare come lei, essere lei. Spero che sia orgogliosa di me ", ha aggiunto mentre si asciugava gli occhi. E quando dal vivo Ilary Blasi le ha chiesto se avesse mai detto queste cose a sua madre , lei ha detto no.

"Questa è la prima volta che faccio questo ragionamento, perché a casa è tutto molto veloce e violento, non pensi, ma qui hai tempo per pensare ... vorrei per la prima volta chiedere scusa perché quando sei ancora fortunato ad avere una madre devi godertelo e non devi mai perdere nessuno di quei momenti insieme ", confida con voce rotta e ancora una volta con occhi lucenti.

Poi rivela cosa farà con lei non appena rivedrà sua madre: "Voglio fare un viaggio con lei, voglio stare con lei per un po '". Anche Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi sono molto colpiti da questa inedita e tenerissima Elisa Isoardi: “Ho apprezzato molto la tua fragilità. Non preoccuparti Elisa, anche se non dici a tua madre "ti amo", lei lo sa. Noi mamme siamo così ”, le parole di Iva. Al che Ilary fa eco: “Esatto, lo legge nei tuoi occhi, Allora posso dirti una cosa? Sei bellissima, anche senza trucco ”.

