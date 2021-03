UBISOFT ANNUNCIA L’INIZIO DELLA STAGIONE DI ESPORT 2021 DI RAINBOW SIX

L’esport di Tom Clancy’s Rainbow Six ha battutoi record della stagione 2020 durante l’inizio della stagione 2021 in tutte leregioni, incluse la European League, l’Asia Pacific League, la Latin AmericanLeague e la North American League.





Ubisoft ha annunciato la sua migliore performance fino ad oggi perle leghe regionali di esport di Tom Clancy’s Rainbow Six, con risultatida record per quanto riguarda i picchi di spettatori simultanei e i minuti medidi audience in ciascuna delle quattro leghe regionali, incluse le rispettivesuddivisioni.

La performance positiva nei primi giorni di gioco delleleghe conferma ulteriormente gli sforzi continui dell’esport di Rainbow Six perrafforzare la qualità e la competitività in tutte le leghe regionali, con:

- Ampi sforzi nellacreazione di contenuti, nello storytelling e nel valore di produzione dellatrasmissione per coinvolgere gli spettatori

- Miglioramento deiformati competitivi, ora semplificati nelle quattro regioni, permettendo ai fandi seguire la loro squadra preferita ogni settimana in incontri regolari

- Streaming piùgratificanti per gli spettatori grazie all'aggiunta di Twitch Drops

- Continuo supportodi organizzazioni forti, compreso l'arrivo di nuovi nomi nell'ecosistema comeT1 e DWG KIA nella Divisione Nord della Asia-Pacific League.

EUROPEAN LEAGUE

Se il Playday 1 della Stagione 2021 della European Leagueha visto un notevole incremento di spettatori rispetto alla scorsa stagione, latendenza è stata confermata nel Playday 2 con la lega che ha raggiunto nuovevette ancora una volta il 22 marzo. La European League ha ottenuto il suomiglior risultato di picco di spettatori simultanei (peak CCV) fino ad oggi perun playday regolare: 110K peak CCV*, corrispondente a un incremento del117% rispetto al playday più performante della European League della Stagione2020 su questo indicatore, e battendo i record di tutti i playday regolaridelle 4 leghe regionali della Stagione 2020. Il picco è stato raggiunto duranteuna partita ricca di azione in cui i Rogue si sono battuti contro il TeamVitality, e dove i Rogue sono riusciti a sopraffare il dominio del Team Vitalitymandandoli ai tempi supplementari e aggiudicandosi la vittoria.

Anche le metriche di ritenzione hanno visto un forteincremento, con l'Average Minute Audience (AMA) che è aumentato del 190%rispetto al playday più performante della Stagione 2020, raggiungendo 96K*durante il Playday 2.

NORTH AMERICAN LEAGUE

La North AmericanLeague ha registrato un'enorme crescita di spettatori nel suo playdayinaugurale per la stagione 2021. Durante la prima partita della stagionetenutasi il 24 marzo, la North American League ha superato ogni record, raggiungendoil suo più alto numero di picco di spettatori contemporanei, con un enorme115K. Questo corrisponde a un aumento del 318% rispetto al playday piùperformante della stagione 2020 della NAL.

Inoltre, anche lemetriche di ritenzione della NAL hanno visto una forte crescita rispetto allastagione 2020, con un aumento dell’AMA del 337% con 94K. La NAL è statacaratterizzata da un'incredibile giornata d'azione che ha coinvolto molti deimigliori team della lega, tra cui TSM e Dark Zero.

LATIN-AMERICAN LEAGUE

Il debutto della Stagione LATAM 2021 ha superato le aspettative in tutte ledivisioni, con tutte e tre le sotto regioni che hanno registrato numeri dispettatori mai visti prima, confermando ulteriormente che Rainbow Six Siege hamantenuto lo status di blockbuster in America Latina.

Il Playday 1 della Divisione Sud dell'America Latina del 19 marzo ha datoil via alla competizione della LATAM League che è culminata con un picco di 18kCCV e 15.4k AMA, un incremento del 474% e del 656% su CCV* e AMA rispetto alplayday più performante della stagione 2020.

Il 20 marzo è stato un giorno storico per la Divisione Brasile, in cui BR6ha raggiunto il record di 60,6k peak CCV e 48,5k AMA. Questo è un miglioramentodi oltre il 40% e il 103% su CCV e AMA rispettivamente, in confronto al migliorplayday della Stagione 2020. Inoltre, i numeri di spettatori del 2021 sono ipiù alti per un playday della Divisione Brasile dal suo debutto nel 2017.

Infine, il 21 marzo ha visto il debutto della Divisione Messico conun'audience formidabile, con il Playday 1 che ha raggiunto 16.3k CCV e 14.1kAMA, segnando un aumento del 166% per CCV e 181% per AMA.

ASIA-PACIFIC LEAGUE

La stagione 2021 ha inaugurato un’Asia-Pacific Leaguecompletamente rinnovata. I risultati di audience hanno superato tutte leaspettative sia nella Divisione Sud che nella Divisione Nord della lega,confermando che gli sforzi fatti stanno andando nella giusta direzione.

Superando la grande performance del Playday 1, il Playday2 della Asia-Pacific North Division ha culminato con un picco di 96.5K CCV e76.3K AMA, che costituiscono rispettivamente un aumento del 345% e del 336%rispetto al playday più performante della Stagione 2020 su questi dueindicatori.

Anche la rinnovata Divisione Sud ha mostrato risultatimolto promettenti, illustrando la rafforzata qualità e competitività dellascena australiana e del sud-est asiatico. Dopo i risultati positivi del Playday1, il Playday 2 della Divisione Sud Asia-Pacifico ha raggiunto un picco recorddi 71K CCV e 53.1K AMA.

I nuovi record della Asia-Pacific League sono di buonauspicio per il futuro e confermano le ambizioni di Ubisoft nella regione.

