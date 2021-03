IT TAKES TWO ESCE OGGI

Sperimenta l’unione di storia e meccaniche come mai prima d'ora, con una varietà di gameplay tale da coinvolgere i giocatori fino all’ultimo secondo

Invita un amico a giocare gratuitamente con il Pass Amici

Oggi il vincitore dei BAFTA Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Origin e Steam It Takes Two, un'esperienza puramente cooperativa che offre un'avventura dai generi trasversali. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario, in grado di intrecciarsi perfettamente con la narrazione, che GameRant ha definito come "genio del gioco cooperativo", It Takes Two alza il livello nell'innovazione cooperativa e permette ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante, da godersi comodamente sul divano od online con un amico. Descritto da Game Informer come "un successo strepitoso" e "uno dei migliori videogiochi dell'anno", It Takes Two conduce i giocatori verso un percorso selvaggio nei panni di Cody e May, una coppia in crisi che deve imparare a collaborare per superare le differenze e sfuggire al mondo fantastico in cui è intrappolata.

"Questo è un vero punto di svolta: una novità senza precedenti nel genere co-op", ha affermato Josef Fares, Founder e Game Director di Hazelight Studios. “Ci saranno momenti in cui il titolo vi divertirà, altri in cui vi farà emozionare ed altri in cui la frenesia del gameplay sarà tale da farvi accelerare il polso. Non vediamo l'ora di sentire cosa ne pensano i fan".





"Hazelight va oltre l'innovazione: gli ideatori dei giochi sono dei veri rivoluzionari nell’approccio alla creazione di videogiochi, e costruiscono esperienze in grado di riunire i giocatori in modo originale” ha affermato Steve Pointon, SVP 3rd Party Content & Development di Electronic Arts. “Sono in tutti i sensi degli artisti elettronici, e noi siamo onorati di averli supportati nella loro visione stimolante per It Takes Two, un'avventura d'azione che fonde intimamente umorismo, cuore e gameplay in un'esperienza cooperativa senza precedenti”.

I giocatori potranno districarsi nella complicata rete in cui Cody e May sono intrappolati a causa di un incantesimo che li ha trasformati in bambole, imbattendosi in sfide divertenti dietro ogni angolo. La natura imprevedibile dei vari livelli porterà i giocatori ad affrontare un'esperienza di gioco metaforica unica che racconta l’universalità delle relazioni: Cody e May devono lavorare insieme per salvare il loro matrimonio, sull'orlo del divorzio. Che si tratti di un’aspirapolvere a piede libero, di un soave guru dell'amore dalle molte idee, o di un night club alla disperata ricerca di un DJ, gli ostacoli si presenteranno in ogni dove, dando vita a momenti esilaranti e sinceri.

It Takes Two, che in oltre 50 recensioni ha ottenuto un punteggio di almeno 90 punti, offre ai giocatori grande qualità, in quanto viene fornito con il Pass Amici*, attraverso il quale è possibile invitare un amico ad unirsi gratuitamente. I giocatori possono anche provare l'intero primo livello del gioco con la prova gratuita del Pass Amici**, scaricabile separatamente dal titolo principale. Al termine del periodo di prova, quindi, solo un giocatore dovrà acquistare il titolo completo per continuare a giocare. It Takes Two è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Origin e Steam al prezzo di € 39,99. I membri di EA Play possono ottenere It Takes Two a un prezzo inferiore con uno sconto del 10% su tutti gli acquisti digitali. I membri di EA Play Pro otterranno l'accesso al titolo completo il giorno del lancio.