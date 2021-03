Crash Bandicoot 4: It's about time disponibile ora su PC

Crash Bandicoot 4: It's About Time festeggia in grande stile i 25 anni del franchise, arrivando da oggianche su PC tramite Battle.net.



Crash Bandicoot 4: It's About Time è un vero e proprio sequel della trilogia originale! I fan saranno in grado di utilizzare nuovi poteri, scoprire nuovi mondi e abbracciare nuovi N. Sanity.

Per celebrare l'anniversario d'argento di Crash, i giocatori potranno anche accedere gratuitamente alle skin Bare Bones per Crash e Coco al completamento del secondo livello del gioco.

Per saperne di più e scoprire i requisiti minimi richiesti, basta andare sulblog post ufficiale.

