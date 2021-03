Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 disponibile ora per console Next-Gen

Per i fan dello skateboard è arrivato il momento di tornare sulla tavola: l’acclamatoTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2021. I giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S godranno di diversi aggiornamenti, tra cui grafiche con 120 FPS a 1080P, 4K nativo a 60 FPS, audio spaziale e molto altro ancora.Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 presenterà anche grafiche che permetteranno ai giocatori di godere di ombre dinamiche più nitide, riflessi e lens flares, così come texture dei personaggi migliorate e molto altro.

Tony Hawk’s Pro Skater è stato il gioco del franchise a raggiungere più velocemente il milione di copie vendute eTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è una fedele rimasterizzazione dei primi due iconici titoli, mescolando livelli originali, pro-skater, trucchi old-school e i più amati elementi dei giocatori dagli anni ’90 e ‘00 in nuovi e splendidi livelli.

I giocatori in possesso della copia digitale del gioco possono acquistare il Cross-Gen Deluxe Bundle con i nuovi elementi. L’upgrade include l’accesso allo skater segreto Ripper (ovvero la famigerata mascotte di Powell-Peralta), attrezzatura per la modalità Create-A-Skater e le skin retrò di Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen. Inoltre, Activision Blizzard permetterà ai giocatori già in possesso della versione Digital Deluxe per PlayStation 4 e Xbox One di effettuare un aggiornamento gratuito (tranne che in Giappone).

Visita il sitowww.tonyhawkthegame.com/ upgrade per saperne di più sui dettagli completi del nuovo aggiornamento, sulle diverse edizioni, sulle caratteristiche per next-gen, i prezzi e le istruzioni per l’installazione diTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è anche disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, le console Xbox One di Microsoft e su PC tramite la piattaforma Epic Games.

