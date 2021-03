MONSTER HUNTER RISE DISPONIBILE ORA SU NINTENDO SWITCH

Oltre ad essere ora disponibile su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise arriverà anche su PC all'inizio del 2022. Dopo il successo di Monster Hunter: World e la sua massiccia espansione Iceborne, l'ultima puntata del franchise action RPG trasporta i giocatori nel pittoresco villaggio di Kamura, mentre si preparano a difendersi da una calamità in rapido avvicinamento chiamata Furia. I cacciatori possono affrontare queste sfide da soli o con un massimo di altri tre giocatori in modalità locale o cooperativa online, sfruttando al contempo la versatilità del sistema Nintendo Switch, che consente di cacciare sempre, ovunque e con chiunque!

Per superare l'incombente Furia, i cacciatori di Kamura devono utilizzare i nuovi compagni di caccia Palamute e la meccanica di lotta "Wirebug" mentre si impegnano nel combattimento ricco di azione tipico della serie. I compagni "Canyne" Palamute si uniscono ai compagni preferiti della serie "Felyne" nell'assistere i giocatori durante una caccia. Oltre a prestare le loro notevoli capacità offensive in qualsiasi combattimento, i Palamute possono anche trasportare i cacciatori sulla schiena per inseguire rapidamente i mostri in fuga o per attraversare la mappa. I Wirebug, d'altra parte, consentono ai cacciatori di aggrapparsi agilmente durante una caccia e possono essere abbinati a ciascuno dei 14 tipi di armi per creare esclusivi "Silkbind Attacks". Danneggiare i mostri con questi nuovi attacchi li renderà suscettibili alla nuova tecnica "Wyvern riding", che consente ai giocatori di prendere temporaneamente il controllo di un mostro per spettacolari sequenze di battaglia.

Quando i giocatori non stanno esplorando i cinque vasti luoghi, come le Rovine del Santuario, la Foresta Allagata e le Pianure Sabbiose, possono anche combattere orde di mostri enormi nelle nuove missioni Furia introdotto in Monster Hunter Rise. In queste missioni i cacciatori devono collaborare con i cittadini del villaggio di Kamura per preparare le loro installazioni difensive e proteggere le barricate della Roccaforte da ondate di mostri invasori, inclusi eventuali mostri Apex. Oltre alla nuova modalità di gioco, Monster Hunter Rise introduce anche nuove "abilità di cambio" per ciascuna arma man mano che i cacciatori progrediscono nel gioco. Scambiando queste nuove abilità con Silkbind esistenti o attacchi regolari, i giocatori possono creare tutte le nuove combo e strategie che corrispondono al loro stile di gioco preferito.

Monster Hunter Rise includerà anche nuove funzionalità per migliorare la partecipazione alle battute di caccia con gli altri giocatori. Il ridimensionamento dinamico della difficoltà per il multiplayer si regola automaticamente quando i nuovi giocatori entrano ed escono da una missione hub. La nuova funzione "Hunter Connect" consentirà ai giocatori di creare tag con i loro obiettivi e stile di gioco, cercare altri giocatori con gli stessi tag o invitare amici a qualsiasi tag.

Monster Hunter Rise includerà un solido supporto post-lancio gratuito. Il primo aggiornamento del titolo è già stato annunciato per la fine di aprile e conterrà una serie di nuovi mostri tra cui il ritorno del preferito dai fan Chameleos, un bizzarro drago anziano che ama causare danni prima di scomparire senza lasciare traccia. Il trailer di lancio ha anche confermato che Apex Rathalos arriverà come parte dell'aggiornamento del titolo 1. Maggiori informazioni su questo e altri aggiornamenti del titolo saranno rivelate nei prossimi mesi.

Oltre all'edizione standard (fisica e digitale) di Monster Hunter Rise, una speciale edizione digitale deluxe includerà l'edizione standard del gioco, oltre a un buono per un pacchetto DLC digitale che può essere riscattato per contenuti di gioco bonus come un set completo di armature a strati "Kamurai", gesti esclusivi, oggetti cosmetici e altro ancora.

