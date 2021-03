GTA Online: settimana dei motociclisti

Regna sulle strade di Los Santos e di Blaine CountyBonus negli Incarichi, nelle Commissioni, nelle Sfide da motociclisti e altro

L’unione fa la forza da sempre! Ti consigliamo di unirti a una banda di criminali con il tuo stesso amore per gli abiti in cuoio e i chopper; entra in un motorcycle club e rimpolpa il tuo portafogli completando le Commissioni della Clubhouse, le Sfide e gli Incarichi dell’MC, che frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 31 marzo.

GTA$ e RP doppi in Scia mortale

Se ami guidare in un ambiente futuristico ed esplosivo, seminare i tuoi avversari e vaporizzarli con la scia luminosa della tua Nagasaki Shotaro potrebbe essere un’ottima idea. Ti serve più motivazione per distruggere i nemici? Sappi che Scia mortale frutterà ricompense doppie a tutti i partecipanti e per tutta la settimana.

Salari doppi per guardie e associati

Il crimine non è un’esclusiva delle strade, purtroppo. Anche i professionisti più blasonati e i pezzi grossi hanno bisogno di protezione! Entra nella squadra di sicurezza di un’organizzazione nei panni di una guardia o di un associato per ricevere un salario doppio.

Giacche da biker gratis

L’abito non fa solo il monaco, ma anche il motociclista. Affrettati a procurarti una giacca da biker: sono gratis per tutta la settimana. Offerta riscattabile in tutti i negozi di abbigliamento.

Sblocca la felpa Principe nera

Gioca a GTA Online prima del 31 marzo per ricevere gratis la felpa Principe nera. Indossala per mostrare a tutti la tua unicità, la tua fedeltà a questa marca e il tuo buon gusto.

SCONTI

Chi vuole darsi da fare questa settimana ha la possibilità di approfittare degli sconti sulle Clubhouse dell’MC e sulle loro migliorie e modifiche. Oltre alle moto, abbiamo pensato anche all’abbigliamento essenziale: le giacche da biker sono gratis e abbiamo scontato del 40% una selezione di moto, veicoli a tre ruote e altri mezzi di trasporto.

