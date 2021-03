IMMORTALS FENYX RISING - MITI DEL REGNO D’ORIENTE DISPONIBILE

Prova i Poteri Divini di Fenyx nella Demo Gratuita

Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising - Mitidel Regno d’Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti aprovare Immortals Fenyx Rising possoprovare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demogratuita su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, le console Xbox One, PlayStation 5,PlayStation 4, Stadia, e Windows PC.

In ImmortalsFenyx Rising - Miti del Regno d’Oriente, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggioispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara ipilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare ilcielo compromesso e salvare l’umanità. Incontra le leggendarie divinità cinesi,combatti nuovi mostruosi nemici usando una personale tecnica di combattimentobasata sulle arti marziali cinesi e metti alla prova la tua logica con nuovi enigmi.Sotto la guida del nuovo studio di Ubisoft Changdu, questo nuovo eccitante openworld farà vivere ai giocatori un’esperienza tra il cielo e la terra. Il mondorimane fedele alle sue origini culturali e riproduce lo stile architettonicocinese con le classiche alte cime frastagliate che caratterizzano l’artefigurativa orientale.

In questaavventura post lancio, i giocatori metteranno alla prova la loro logica,agilità e buon senso con gli enigmi delle Rovine di Tian. Per affrontare lenuove meccaniche di gioco come le nuvole, il bambù, il controllo del vento e icerchi d’aria, i giocatori potranno sbloccare nuove abilità quali l’Agilità diNuwa, le Lame di Huang Di e l’Ascia di Yan Di.

Inoltre, ImmortalsFenyx Rising offre una nuova estensione Twitch a tempo limitato, la Caccia aiMostri, disponibile sino al 7 aprile 2021. Gli spettatori potranno collezionaremostri e completare missioni cliccando sui mostri che appariranno casualmente ognidue minuti per ottenere ricompense in-game mentre seguono i loro streamerpreferiti.

Peraccedere a Immortals Fenyx Rising -Miti del Regno d’Oriente, i giocatori potranno comprare il Pass Stagionaleper € 39,99: comprende i tre DLC post lancio che introducono i giocatori ainuovi personaggi, al nuovo regno e a nuove modalità di gioco. Immortals FenyxRising - Miti del Regno d’Oriente può anche essere acquistato separatamente per€ 14,99.

La demogratuita del gioco vede Fenyx alla scoperta dei misteriosi segreti dei ciclopi.Ambientata in un arcipelago creato esclusivamente per la demo e ispirato allaregione di Afrodite, la demo comprende un mix di combattimento, esplorazione eindovinelli progettati per preparare i giocatori all’esperienza di giococompleta.

Sviluppatoda Ubisoft Quebec, autore di Assassin’s Creed Odyssey, ImmortalsFenyx Rising è una nuova emozionante IP che porta l’avventura mitologica anuove vette. I giocatori giocano nei panni di Fenyx, una semi divinità alatache deve salvare gli dèi greci e la loro casa da un’oscura maledizione. Solopadroneggiando i leggendari poteri degli dèi, portando a termine missionieroiche e affrontando bestie mitologiche, Fenyx potrà sconfiggere Tifone, ilterribile titano della mitologia greca.

ImmortalsFenyx Rising è disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One,PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, e Windows PC.

