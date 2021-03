Logitech G: Arrivano le G333 VR e le Logitech G PRO per Oculus Quest 2

Cuffie Auricolari Gaming Logitech G333 VR e Cuffie da Gaming Logitech G PRO VR Progettate e Configurate per un gaming VR Ottimale





Logitech G, brand di Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nell'innovazione delle tecnologie e delle attrezzature da gaming, annuncia oggi le sue soluzioni audio Oculus Ready per gli utenti Oculus Quest 2 sono ora disponibili in tutta Europa. Ecco quindi le nuove Cuffie Auricolari Gaming Logitech G333 VR e le Cuffie da Gaming Logitech G PRO VR per Oculus Quest 2.



"I team di Oculus e Logitech G condividono la stessa passione per il gaming e la stessa ambizione nel portare l'innovazione, il design e la tecnologia a nuovi livelli. Siamo orgogliosi di collaborare con Oculus per offrire un'esperienza audio VR Oculus Ready™ di prossima generazione", ha dichiarato Vadim Kogan, head of business development for VR and AR di Logitech. "Le cuffie auricolari gaming Logitech G333 VR e le Cuffie gaming PRO sono state progettate con cura per supportare il set up VR e per fornire l'esperienza audio più coinvolgente e raffinata possibile."



Le nuove Cuffie Auricolari Gaming Logitech G333 VR sono le prime cuffie in-ear ad alte prestazioni di Logitech G dotate di un cavo asimmetrico di lunghezza personalizzata creato appositamente per Oculus Quest 2. Dotate di due driver audio dedicati, uno per gli alti e i medi e uno per i bassi, le G333 VR offrono un suono ricco di dettagli per una riproduzione accurata dell'intero mondo VR.



Certificate Oculus Ready, le G333 VR sono progettate con una robusta struttura in alluminio ed eleganti cavi piatti che non si attorcigliano, le G333 VR assicurano affidabilità, durata, e un look premium che si abbina perfettamente allo splendido Oculus Quest 2.



Basate sulle pluripremiate Cuffie PRO, le Cuffie Gaming Logitech PRO VR sono una soluzione audio over-ear certificata Oculus Ready per Oculus Quest 2. La cuffia presenta la stessa tecnologia audio di base presente nella PRO originale, ma è dotata di un cavo di lunghezza personalizzata per una connettività semplice ed efficace al tuo Oculus Quest 2. Progettate per il comfort e la durata, le Cuffie Gaming PRO VR sono robuste, comode e leggere grazie alla forcella in alluminio e all'archetto con cornice in acciaio, ai padiglioni in similpelle premium e ai cuscinetti in memory foam.



Entrambi i prodotti sono disponibili da oggi su Logitechg.com e Amazon.



Prezzi e Disponibilità

Le Cuffie Auricolari Gaming Logitech G333 VR per Oculus Quest 2 sono disponibili al prezzo di € 49,99. Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO VR per Oculus Quest 2 sono disponibili al prezzo di € 99,99. Entrambi i prodotti saranno disponibili su oculus.com, logitechg.com, e presso i principali retailer d’Europa.





