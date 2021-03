Vegano? Non rinunciare al ristorante

I benefici della dieta vegana

Una dieta vegana equilibrata è più ricca di alcuni nutrienti rispetto a una dieta onnivora convenzionale, come fibre, antiossidanti, potassio, magnesio, acido folico e vitamine A, C ed E, che sono dovute a un'assunzione maggiore di frutta, verdura, noci, semi, flegumi e cereali integrali. Questo tipo di dieta aiuta anche ad abbassare il livello di zucchero nel sangue e ha dimostrato di ridurre il rischio di molte malattie legate a problemi cardiaci e al sovrappeso.

Se stai cercando di perdere peso in modo sano, il veganismo potrebbe essere la tua soluzione ideale poiché è stato scientificamente dimostrato che le persone che seguono una dieta vegana equilibrata perdono più peso rispetto alle persone onnivore. I benefici non riguardano solo il peso, seguire un'alimentazione vegana, aiuta anche ad una pelle più liscia, principalmente dovuta alla rimozione dei latticini e della carne rossa dalla dieta e dall'apporto maggiore di vitamina A ed E che danno quella "luminosità naturale" all'epidermide.

Mangiare Vegano al ristorante



Alcuni potrebbero pensare che mangiare vegano sia molto monotono, ma scoprendo a fondo questo mondo si scopre che alimenti e pietanze sono molto diversificati e nel tempo sono emerse molteplici tipologie di locali, tutte nel rispetto della regola d'oro: escludere i prodotti animali.

Così, anche nel campo della ristorazione, negli ultimi anni, molti ristoranti si stanno specializzando e rivolgendo a chi è vegano. Il veganismo in Italia è davvero molto diffuso e possiamo trovare moltissimi ristoranti che offrono questa tipologia di cucina un pò dappertutto...

I migliori ristoranti vegani in Italia? Epizza Vegan, Roma; Bontà e Sapore, Torino e Alhambra Café, Milano.



Mangiare vegano non significa smettere di mangiare fuori. Certo non sempre è possibile scegliere tutte le portate dal menù, quando il ristorante non è prettamente vegano, ma è possibile sbizzarrirsi con le opzioni offerte, chiedere di cambiare gli ingredienti o semplicemente andare a occhi chiusi in locali 100% vegetariani!



Come tutti sappiamo, andare al ristorante è un vettore di legame sociale ed è l'ideale per rilassarsi, deliziare il palato e scoprire nuovi sapori. L'offerta vegana cresce sempre di più nella cucina italiana, ma ci sono ristoranti etnici dove si possono trovare piatti tradizionali a base di verdure come in quelli libanesi, indiani, asiatici e persino etiopi che offrono cucina vegana. Basterà solo assicurarsi che le verdure non siano cotte in grassi di origine animale come il burro o che nelle zuppe, soprattutto nei ristoranti asiatici, non siano state insaporite col pesce.



Male che vada si può sempre chiedere un contorno a base di verdure come l'hummus, delizioso accompagnato da cibi ricchi di amido (riso, patate, patatine fritte, ecc.). Osa anche chiedere di adattare un piatto alla tua dieta. Ovviamente è preferibile sempre chiamare in anticipo il ristorante. Ma non esitare a farlo, non ci vuole troppo tempo e ti permette di divertirti con amici / famiglia



Il consiglio più semplice resta quello di andare in un ristorante 100% vegetariano!

