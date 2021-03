Fallout 76 – Svelata la nuova Roadmap

BETHESDA Siamo felici di annunciare i contenuti della roadmap 2021 di Fallout 76!

Fallout 76 nel 2021 continuerà a crescere e innovarsi, con l’introduzione di nuove dinamiche per vivere un’esperienza di gioco ancora più ampia. Ecco cosa abbiamo in serbo quest’anno:





Primavera

Pronti e carichi con il nostro aggiornamento primaverile! Con dotazioni S.P.E.C.I.A.L., slot per C.A.M.P., manichini e una nuova espansione per le operazioni giornaliere. Per uno sguardo più approfondito alle nuove funzionalità, consultate questo articolo Dentro il Vault. I giocatori che possiedono Fallout 76 tramite Bethesda.net possono provare tutte le nuove funzionalità e altro ancora nella nostra attuale iterazione del PTS.

Inoltre, questo aggiornamento vede il ritorno di Armor Ace! E questa volta in una feroce battaglia contro il Commissario Caos e gli Yukon 5! La stagione 4 porta nuove ricompense sul tavoliere, con elementi estetici, materiali di consumo e tutto il resto.

Estate

L’anno scorso la Confraternita d’Acciaio è giunta in Appalachia: i giocatori hanno assistito a un conflitto tra gli alti ranghi e scoperto nuovi ostacoli ai loro progetti. Regno d’acciaio dà seguito alla storia della Confraternita con nuove missioni, nuovi luoghi, nuovi PNG e potenti ricompense. Con chi vi schiererete? Le vostre scelte cambieranno la Zona Contaminata.

In più, quest’estate potrete creare oggetti leggendari specifici grazie ai moduli leggendari. Vi cucirete l’abito su misura più adatto al vostro stile di gioco.

Autunno

Venti di cambiamento in arrivo, e insieme a essi un’evoluzione dei mondi privati! Seguiteci nei prossimi mesi per non perdere tutte le novità che annunceremo più avanti.

Introdurremo anche un’espansione per le operazioni giornaliere e nuovi modi di affrontarle.

Inverno

Con l’inverno faranno il loro ingresso nel gioco armi e armature leggendarie a quattro stelle, nonché i tanto richiesti animali per il C.A.M.P.!

Affrontate nuovi pericoli con un evento fuori dal mondo. Arriva la nuovissima sfida pubblica “Invasori dall’oltre-galassia”, che unirà tutti gli utenti del server per completare le sfide, affrontare nuovi nemici e guadagnare nuove e fantastiche ricompense.

I cultisti dell’Appalachia stanno tramando qualcosa di sinistro in un nuovo evento stagionale: il rituale! Aiutate i fanatici di Point Pleasant a preparare un avvincente e pericoloso rituale, e in cambio otterrete ricompense uniche.

Altre News per: falloutsvelatanuovaroadmap