NVIDIA STUDIO - March Update

Marzo, come preannunciato, porta con sé diverse novità legate a NVIDIA; in linea con questo, NVIDIA Studio , piattaforma ideata per artisti e professionisti che offre potenti soluzioni per i creators, ha deciso di celebrare le più recenti funzionalità delle app creative più popolari basate sull'IA, accelerate da NVIDIA RTX, che velocizzano ed evolvono drasticamente il processo creativo digitale.

Di seguito le ultimissime novità:

Super Resolution di Adobe - ora disponibile su Adobe Camera Raw e in arrivo su Lightroom e Lightroom Classic – è una nuova funzione che aumenta la risoluzione apparente di un'immagine, ingrandendo in modo intelligente le foto e mantenendo, al contempo, i bordi ben definiti preservando i dettagli rilevanti.

Le ottimizzazioni per DaVinci Neural Engine, su DaVinci Resolve 17 di Blackmagic Design, insieme a nuovi strumenti come Magic Mask che seleziona e rimuove facilmente le persone dagli sfondi, rendono il processo di creazione più semplice.

Per passare meno tempo in sala di montaggio, la funzione Scene Edit Detection di Adobe Premiere Pro, recentemente introdotta nella versione in beta pubblica di Premiere Pro, è ottimizzata dalle GPU NVIDIA per rilevare ed etichettare rapidamente i tagli nei file video finali, eliminando le lunghe sessioni di scrubbing per effettuare modifiche manuali. Inoltre, quando arriva il momento di esportare file, l'encoder hardware NVIDIA integrato nelle GPU NVIDIA GeForce esporta video in alta risoluzione fino a 5 volte più velocemente rispetto alla sola CPU.

Il denoising AI-powered in Blender è un processo che anticipa le immagini finali dai risultati parzialmente renderizzati durante la progettazione nella finestra di viewport. Ciò permette agli utenti di esplorare nuove idee, definendo con rapidità le scelte di design essendo fiduciosi nel risultato finale.

Queste nuove ed entusiasmanti funzionalità di IA – insieme a molte altre, sono ora disponibili grazie al driver NVIDIA Studio appena rilasciato.

Per visualizzare il blog post che fornisce ulteriori dettagli a riguardo: https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/march-2021/this- month-on-studio

Infine, tra gli annunci di questo mese, vi è l’aggiornamento di uno dei più popolari e unici laptop Studio l'ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED costruito con la GPU GeForce RTX 3070 e un touchscreen OLED HDR 4K unico nel suo genere, abbinato all'esclusivo display secondario 4K ASUS ScreenPad Plus, oltre a un nuovissimo design inclinabile che offre un'ergonomia senza sforzo e flussi di lavoro creativi senza interruzioni.

