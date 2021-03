Microsoft Flight Simulator: Raddoppio delle prestazioni con un aggiornamento delle GeForce RTX Serie 30

Microsoft Flight Simulator è stato identificato come il gioco in grado di testare davvero la potenza e le capacità delle GPU. Si tratta di un vero e proprio simulatore di nuova generazione che offre ricreazioni realistiche di aerei civili, facendoli volare attraverso una mappa accurata del nostro pianeta. Tramite constanti aggiornamenti gratuiti, la mappa rimarrà sempre dettagliata e con moltissimi dettagli verosimili alle città e agli aeroporti più visitati del mondo.

Ma il realismo e l'immersione hanno un prezzo, e Microsoft Flight Simulator necessita della potenza delle migliori GPU. Questo significa che molti giocatori appassionati diMicrosoft Flight Simulator potrebbero presto beneficiare di un aggiornamento.

Digital Foundry non si ferma alla superfice: aggiornamento in arrivo perMicrosoft Flight Simulator

Per quantificare questo beneficio, ci siamo rivolti ai nostri cari amici di Digital Foundry che hanno creato, attraverso le loroimpostazioni ottimizzate, dei benchmark con sequenze scriptate a Doha, New York, Tokyo e Londra. Il team ha rilevato che le GPU GeForce RTX Serie 30 offrono in media un upgrade di 2 volte rispetto alle GeForce GTX Serie 10, potendo offrire in questo modo un'esperienza molto più veloce, fluida, reattiva e dinamica. L'aggiornamento da GeForce RTX Serie 20 offre anche un incremento fino al 53%.

È possibile che i vostri lettori stiano già da adesso giocando con un frame rate più elevato perché hanno abbassato le impostazioni? In questo caso, un aggiornamento li aiuterà a godersi l’esperienza diMicrosoft Flight Simulator con un maggiore livello di realismo e immersione, le caratteristiche più coinvolgenti dei simulatori.

Digital Foundry ha scelto davvero di andare in profondità per garantire delle prestazioni migliori, fornendo possibilità di aggiornamento per quasi tutti i budget. Tutte le informazioni aquesto sito!

GeForce Garage spicca il volo – Ultimate PC & Rig per Microsoft Flight Simulator

Il fantastico team GeForce Garage di NVIDIA, composto da appassionati e modder esperti, ha assemblato un PC di altissimo livello perMicrosoft Flight Simulator, con un incredibile cockpit e una configurazione della piattaforma di movimento di LogitechG e Next Level Racing che farà impazzire tutti i fan del gioco. È composto da una GeForce RTX 3080 interamente raffreddata ad acqua che alimenta tre TV LG CX 65" OLED, eseguendo Microsoft Flight Simulator a 5760x1080 in Surround. Una combinazione impressionante di controlli e schermi che regala al giocatore un risultato tattile, concreto e di movimento all'avanguardia.

Il Contest GeForce RTX 3080 Microsoft Flight Simulator vi aspetta

NVIDIA annuncia oggi anche l’inizio del suo Contest GeForce RTX 3080Microsoft Flight Simulator, e nei prossimi mesi saranno regalate schede grafiche GeForce RTX 3080 e copie Premium Deluxe Edition diMicrosoft Flight Simulator. Per partecipare a questa nuova ed entusiasmante iniziativa, i giocatori dovranno catturare uno screenshot della loro destinazione preferita utilizzando la modalità foto integrata diMicrosoft Flight Simulator. Potrebbero ottenere un aggiornamento alla Premium Deluxe Edition e ricevere una GeForce RTX 3080.

Visita il Microsoft Flight Simulator Forum per visionare tutti i dettagli del contest. Termini e condizioniqui.

Link Correlati:

Microsoft Flight Simulator Upgrade video di Digital Foundry:

https://www.youtube.com/watch? v=k1SImZPK8Sw

Articolo di GeForce.com su Microsoft Flight Simulator Digital Foundry video, rig e contest:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/microsoft-flight- simulator-rtx-30-series- performance

GeForce Garage Ultimate Flight Video PC e Rig:

https://www.youtube.com/watch? v=yPCMic7crjg

Pagina del Contest GeForce RTX 3080 Microsoft Flight Simulator:

https://forums. flightsimulator.com/t/377224

https://nvidia.com/en-zz/ geforce/contests/microsoft- flight-simulator-screenshot- giveaway/

Altre News per: microsoftflightsimulatorraddoppiodelleprestazioniaggiornamento