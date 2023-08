Red Bull Bullseye Landing arriva su Microsoft Flight Simulator

LA SFIDA DI RED BULL “BULLSEYE LANDING” È ORA DISPONIBILE SU MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

LA STORICA IMPRESA DEL PILOTA LUKE CZEPIELA, ARRIVA SU PC, XBOX SERIES X|S E XBOX CLOUD GAMING

Lo scorso 14 marzo 2023, il pilota polacco di Red Bull, Luke Czepiela, ha compiuto con successo un’impresa mai vista prima, mostrando una maestria unica nell’aviazione. Il pilota è infatti riuscito ad atterrare con un Carbon Cub sull’eliporto dell’hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, a 212 metri da terra. La sfida ai confini del cielo è ora disponibile per gli aviatori virtuali di Microsoft Flight Simulator, che grazie a “ Bullseye Landing ” potranno vivere il brivido di questo spettacolare atterraggio acrobatico, replicando le gesta di Czepiela. Dopo cadute libere supersoniche dalla stratosfera, voli attraverso un tunnel in Turchia e innumerevoli dimostrazioni di formazione, concentrazione e precisione, il successo di questa missione rappresenta l’ennesimo esempio di come l’aviazione e gli sport aerei stiano raggiungendo un livello superiore di creatività e innovazione.

Sono stati i precedenti dell’hotel Burj Al Arab , noto per aver ospitato eventi mondiali di grande risonanza, a richiamare l’attenzione del pilota di Red Bull e a convincerlo a tentare un volo STOL (decollo e atterraggio corto) sul suo eliporto. Noto per essere stato il primo pilota polacco a partecipare alla Red Bull Air Race e a vincere il campionato mondiale nella classe Challenger , il trentanovenne si è preparato per più di due anni effettuando oltre 650 atterraggi di allenamento prima di cimentarsi nell’impresa. I tentativi in preparazione al grande evento sono stati svolti su una pista d’atterraggio convenzionale all’interno di un cerchio dipinto dal diametro di 27 metri . A supporto di questa grande occasione, l’azienda americana Cub Crafters ha reso possibile la personalizzazione di un Carbon Cub Ultralight (UL) , realizzato personalmente dall’ingegnere Mike Patey in tandem con lo stesso Luke.

L’atterraggio storico (visibile al seguente LINK ) è diventato realtà e da adesso potrà essere replicato da tutti i piloti virtuali di Microsoft Flight Simulator su PC , Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming. La sfida “ Bullseye Landing ” è infatti disponibile come download gratuito sul simulatore di volo più realistico di sempre, per un’esperienza unica ai confini del cielo. Lo splendido grattacielo Burj Al Arab non sarà più soltanto una meta turistica da consumare con gli occhi, ma è diventato un vero e proprio obiettivo da raggiungere. Tentare l’ atterraggio STOL ad alta precisione sull’eliporto dubaiano di 27 metri con il CubCrafters XCub modificato di Red Bull è la nuova impresa tra le nuvole imperdibile che completerà il sogno di tutti gli aviatori di Flight Simulator.







