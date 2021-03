GTA Online: Ricompense Doppie in Arena War

In più, bonus in Caccia al Rhino, missioni per veicoli speciali e altro

Indossa l’abito più estremo, respira i gas di scarico e goditi le luci dei razzi nell’attività più amata della Maze Bank Arena! La serie di sfide diArena War frutta ricompense doppie (in GTA$, RP e Punti Arena) a ogni partecipante, in ogni modalità, da Pallabomba ad All'ultimo rottame. Trasforma il rombo del tuo motore nel ringhio di un predatore alfa.

Questa settimana, inoltre, chi possiede un’officina dell’Arena può aggiungere gratis a ogni veicolo dell’Arena il salto verticale.

Ricompense doppie in Caccia al Rhino

In Caccia al Rhino, i cacciatori a bordo di veicoli fuoristrada sono armati solo di ingegno e bombe adesive; le prede, invece, godono della protezione fornita dal carro armato e devono sopravvivere per tre minuti. Non importa chi sia il vincitore, entrambe le fazioni ricevono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni per veicoli speciali

Chi ha già completato una serie di missioni di Esportazione veicoli può diversificare i suoi introiti usando il computer Securoserv nel proprio ufficio per accettare missioni per veicoli speciali. Completale per avere GTA$ e RP doppi fino al 24 marzo.

Sblocca la maglietta Brute Heavy Duty

Chi giocherà a GTA Online questa settimana riceverà una maglietta Brute Heavy Duty, perfetta per mostrare a tutti quanto ci teniamo a inquinare il pianeta.

Il primo premio della settimana: Pfister Comet SR

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Pfister Comet SR, una sportiva fatta di adrenalina e di fibra di carbonio.

SCONTI

Se a furia di parlare di gas di scarico non vedi l’ora di respirarli, sarai felice di sapere che questa settimana hai a disposizione molti modi per risparmiare sugli articoli legati ad Arena War. Goditi una serie di sconti su officine e miglioramenti per l’Arena e su molti veicoli super performanti. Di seguito trovi la lista completa.

-40% Migliorie e modifiche per l’officina dell’Arena

-30% Armi, blindature, turbo e carrozzerie per i veicoli dell’Arena

-30% Annis ZR380 dell’Arena (tutti gli stili)

-30% Western Deathbike dell’Arena

Bonus e vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano l’elicottero Sparrow e il sommergibile Kraken Avisa (35% di sconto) e il velivolo anfibio Seabreeze (80% di sconto).

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

