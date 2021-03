AGGIORNAMNETO DI AVENGERS SU CONSOLE NEXT-GEN DISPONIBILE

SQUARE ENIX ha annunciato oggi che Marvel's Avengers è ora disponibile sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X | S. I giocatori che possiedono la versione PlayStation 4 o Xbox One del gioco possono eseguire l'aggiornamento alla versione completa di nuova generazione senza costi aggiuntivi e trasferire il gioco salvato per mantenere i propri progressi.



Inoltre, la seconda operazione post-lancio del gioco, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect è ora disponibile, con un nuovo supereroe giocabile per il gioco: Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco, l'arciere impareggiabile con precisione infallibile.



Clint Barton porta i suoi talenti unici nel gioco senza alcun costo per i possessori del gioco principale su tutte le piattaforme. Oltre a un nuovo supereroe giocabile e al nuovo capitolo della storia di Avengers Initiative in corso nel gioco, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect introduce anche un nuovo potente cattivo: Maestro, una versione di Hulk impazzito in un futuro apocalittico con Bruce Il cervello di Banner e i punti di forza e le abilità di Hulk.



Informazioni su Marvel's Avengers su PlayStation 5 e Xbox Series X | S

La versione PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Marvel's Avengers offre framerate più elevati e immagini migliorate rispetto all'attuale generazione di console con una risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X e 1440p per Xbox Series S. Il gioco utilizza le console SSD integrato per tempi di caricamento e streaming notevolmente più rapidi e sfrutta la potenza grafica e la memoria per offrire trame a risoluzione più elevata, distanze di disegno maggiori per i modelli ad alta risoluzione, eroicità migliorata e distruzione delle armature e altri miglioramenti che sfruttano tutta la potenza di queste nuove console per far sentire i giocatori davvero come un supereroe.

I giocatori possono trasferire i loro profili e salvare i giochi su console di nuova generazione per continuare l'azione dal punto in cui si erano interrotti. Inoltre, il gioco cross-gen è supportato in modo che i giocatori PS5 ™ possano connettersi e giocare con i loro amici su PS4 ™ e i giocatori Xbox Series X | S possono connettersi con i loro amici su Xbox One.



Informazioni su Marvel's Avengers Operation: Hawkeye– Future Imperfect

La storia di Future Imperfect riprende la scia dell'Operazione di Clint Barton, Kate Bishop's Operation, Taking AIM e può essere giocata da solo o con un massimo di tre amici per offrire la migliore esperienza da supereroe. I giocatori impareranno di più sulla ricerca di Occhio di Falco per trovare Nick Fury, leader di SHIELD, che credeva potesse aiutare a fermare l'ascesa di AIM. Quello che ha scoperto invece è stata una nuova e pericolosa arma costruita dalla Scienziata Suprema Monica Rappaccini che potrebbe cambiare il destino dell'umanità. Lungo la strada, Clint si ritrova coinvolto in un esperimento che piega il tempo, viaggiando verso una Terra futura distrutta dalle forze cosmiche e abitata da Maestro, una versione più vecchia e contorta di Hulk che è tanto intelligente quanto forte.



Informazioni sulle nuove funzionalità incluse nell'aggiornamento di oggi

Oltre al nuovo supereroe giocabile, il cattivo e il contenuto della storia, l'ultimo aggiornamento di Marvel's Avengers porta con sé due nuove funzionalità: Riassembla il replay della campagna e una stanza del danno personalizzabile completamente nuova. Riassembla la riproduzione della campagna, un'aggiunta richiesta di frequente dai fan, consentirà ai giocatori di ripristinare i progressi della campagna di riassemblaggio e riprodurre nuovamente il contenuto dall'inizio, preservando la progressione dell'eroe. La nuova HARM Room personalizzabile consente ai giocatori di personalizzare la propria esperienza scegliendo il numero e il tipo di nemici che devono affrontare, i rischi ambientali e i bonus di combattimento per spingere le proprie abilità al limite.



A proposito di Marvel's Avengers

Marvel's Avengers offre ai giocatori un'esperienza davvero ricca e combina la campagna della storia Reassemble incentrata sul singolo giocatore con le missioni War Zone di Avengers Initiative in corso, che portano i Vendicatori in tutto il mondo e oltre. Ogni missione nella campagna Reassemble è progettata per mostrare le abilità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni Avengers Initiative possono essere giocate da solo con la tua squadra AI personalizzata o con un gruppo di un massimo di quattro giocatori ** come qualsiasi eroe nel roster del giocatore .



La narrazione di Marvel's Avengers si espanderà nel tempo con l'aggiunta di nuove storie con nuovi eroi, cattivi, tipi di missione, regioni, oggetti e altro ancora consegnati ai giocatori senza costi aggiuntivi una volta che possiedono il gioco principale. Queste storie fanno avanzare l'intero mondo narrativo di Marvel's Avengers su un arco pluriennale e tutte le nuove missioni sono accessibili all'intero elenco di eroi giocabili.



Marvel's Avengers è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC e Stadia ed è classificato T (Teen) dall'ESRB.

