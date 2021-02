Marvel's Avengers arriva su console next-gen

Passa alla Next Gen e riceverai un nuovo Eroe, nuova storia e nuovo cattivo senza costi aggiuntivi

Oggi, SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel's Avengers verrà lanciato sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X | S il 18 marzo 2021 insieme al nuovo supereroe giocabile: Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco. I giocatori che possiedono la versione del gioco per PlayStation 4 o Xbox One possono eseguire l'aggiornamento alla versione completa di nuova generazione senza costi aggiuntivi e trasferire il propri salvataggi per mantenere i progressi.



Clint Barton porterà i suoi talenti unici nel roster del gioco come parte di Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect senza alcun costo per chi possiede la versione del gioco su tutte le piattaforme. Oltre a un nuovo supereroe giocabile e al nuovo capitolo della storia dell'iniziativa Avengers in corso nel gioco, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect introduce anche un nuovo cattivo: Maestro, una versione impazzita di Hulk con il cervello di Bruce Banner.

Informazioni su Marvel's Avengers su console

La versione PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Marvel's Avengers offre framerate più elevati e immagini migliorate rispetto all'attuale generazione di console con risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X e 1440p per Xbox Series S. L'SSD integrato migliora di netto i tempi di caricamento e lo streaming.



I giocatori che trasferiscono i loro profili e i salvataggi sulle console di nuova generazione potranno continuare da dove avevano salvato. Inoltre, il gioco è cross-gen: I giocatori di PS5 potranno giocare con gli amici di PS4. Stessa cosa potranno fare quelli Microsoft.

L'aggiornamento gratuito disponibile solo da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X | S arriva il 18 marzo.

