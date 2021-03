Misuratori di temperatura: caratteristiche e vantaggi delle termocamere

Esistono delle particolari fotocamere che sono in grado di rilevare la temperatura, o, per dirlo nel modo più corretto, l'energia termica, grazie a dei particolari sensori che eseguono un'analisi all'infrarosso delle superfici da misurare. Si sta parlando, ovviamente, di quei dispositivi noti come termocamere.

Grazie alla tecnica della termografia è possibile fare le rilevazioni senza entrare in contatto diretto con l'oggetto o la superficie da analizzare; inoltre le misurazioni possono essere fatte anche in luoghi bui o difficili da raggiungere. Le termocamere si sono affermate come strumento indispensabile in diversi ambiti e non solo come semplici misuratori di temperature.

Come funzionano le termocamere

Come accade con le normali macchine fotografiche, per far funzionare le termocamere bisogna semplicemente inquadrare la superficie che si intende analizzare e scattare. Sul display però vengono riportate informazioni decisamente diverse: l'utilizzatore infatti sul piccolo schermo del dispositivo può osservare un'immagine virtuale in cui le varie temperature vengono mostrate con colori differenti.

In queste che sono delle vere e proprie mappe di temperatura, i punti più caldi sono riconoscibili perché vengono visualizzate con tonalità di giallo e di rosso, mentre quelli più freddi appaiono blu e viola. Con un semplice “scatto” diventa quindi molto semplice individuare le differenze di temperature, le fonti di calore e le eventuali anomalie, come potrebbe essere ad esempio un componente surriscaldato.

Applicazioni delle telecamere a infrarossi

In commercio è possibile trovare un'ampia gamma di termocamere: sono stati immessi sul commercio tanti modelli in modo da andare incontro alle diverse esigenze dell'utilizzatore. Questi particolari dispositivi infatti vengono utilizzati in svariati ambiti. La prima applicazione che può venire in mente è quella in ambito medico sanitario, perché consente di rilevare la temperatura di una persona senza entrarvi in contatto.

Ma le termocamere possono essere utilizzate anche nelle operazioni di ricerca e salvataggio e soprattutto rientrano tra gli apparecchi di suo comune nei settori:

Dell' impiantistica , perché consentono di verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento o rilevare la presenza di eventuali perdite;

, perché consentono di verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento o rilevare la presenza di eventuali perdite; Dell' edilizia , perché permettono di individuare difetti costruttivi e ponti termici;

, perché permettono di individuare difetti costruttivi e ponti termici; Della manutenzione, perché danno la possibilità di individuare i problemi e le cause dei guasti degli impianti elettrici.

Come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze

Per individuare il modello più adatto al tipo di lavoro che si deve eseguire è necessario tenere in considerazione alcuni aspetti. Sul sito di RS Components, azienda leader nella fornitura di componenti ed attrezzature industriali ed elettroniche, è possibile utilizzare i filtri di ricerca, che permettono di selezionare gli articoli in base ad una serie di parametri.

Tra questi, oltre al marchio produttore, ci sono le possibili applicazioni, la gamma di misurazione della temperatura, la risoluzione del display e del rilevatore, la sensibilità termica, la precisione, il tipo di messa a fuoco, la distanza minima, le dimensioni, la frequenza di aggiornamento ed altri. Nella sezione dedicata agli strumenti di misurazione delle temperatura sono presenti anche gli accessori per termocamere: custodie, batterie, cavi, supporti e così via.

Perché usare le termocamere: i vantaggi

Come visto, le termocamere si sono diffuse in svariati ambiti: il loro utilizzo permette di beneficiare di un'importante serie di vantaggi. Innanzi tutto permettono di effettuare le misurazioni in sicurezza, perché le rilevazioni vengono fatte mantenendo una certa distanza dal soggetto da analizzare. Poi possono essere utilizzati anche negli ambienti bui e per misurare oggetti e superfici che risultano essere difficili da raggiungere.

I dispositivi sono compatti e semplici da utilizzare, visto che basta “puntare e scattare”. Le mappe di temperatura visualizzate sui display permettono di leggere in modo chiaro i dati rilevati e consentono di notare aspetti che a occhio nudo non sarebbero visibili. Le termocamere sono un importante strumento di prevenzione di incendi, guasti ed altre situazioni pericolose.

