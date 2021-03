DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 disponibile domani

, l'epica conclusione della saga del DOOM Slayer nonché la seconda espansione della campagna del pluripremiatoè in arrivo il 18 marzo su PC, Xbox One, Playstation 4 e Stadia. Goditi la conclusione dell'avventura dello Slayer iniziata in(2016); la sua crociata contro l'Inferno raggiungerà un epilogo di incredibile portata e dalle conseguenze epocali.Ti sei opposto agli dèi e hai risvegliato un male antico. Ora dovrai riunire le armate delle Sentinelle, assediare l'ultimo bastione dell'Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l'anima dell'universo.Affronta le armate infernali in luoghi mai visti prima. Esplora le rovine di antichi insediamenti delle Sentinelle, le meraviglie cosmiche della Lancia del Mondo e i ruderi invasi dalla vegetazione di una città terrestre che nascondono un misterioso portale, e raggiungi Immora, l'ultimo baluardo del Signore oscuro difeso da mura gigantesche e tecnologie avanzate.Preparati a combattere nuove, letali varianti dei demoni, tra cui il potentissimo Barone corazzato, il vigoroso Imp di pietra, il velenoso Predatore maledetto e lo Zombi urlatore, che potenzia i nemici vicini quando viene ucciso.è incluso nel Pass Anno 1 e nella Deluxe Edition di DOOM Eternal. Sarà disponibile inoltre come acquisto separato.

