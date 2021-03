NVIDIA - Integrazione con DLSS per l’UE4 e Crysis Remastered

Outriders' in bundle con i laptop GeForce RTX

Marzo è arrivato agguerrito portando con sè nuovi giochi che godono del DLSS di NVIDIA, tra cui la demo diSystem Shock, The Fabled Woods e Crysis Remastered. In aggiunta,Outriders sarà in bundle insieme ai laptop costruiti con una GeForce RTX.

Outriders in bundle con i laptop NVIDIA

Outriders di People Can Fly e Square Enix è stato molto apprezzato sin dal rilascio della sua demo a febbraio, e NVIDIA sta lavorando per aggiungere il supporto del DLSS al gioco per il lancio previsto il 1° aprile. Inoltre, NVIDIA sta offrendo una copia digitale diOutriders su Steam alle persone che acquistano un laptop con GeForce RTX presso i partner partecipanti all’offerta.

L'integrazione dell’ UE4 si sposa perfettamente con il DLSS

A febbraio NVIDIA ha annunciato che gli sviluppatori di giochi possono accedere al DLSS attraverso un plugin per Unreal Engine 4.26 (UE4), rendendo quindi più semplice per loro il processo di integrazione della tecnologia nei loro titoli. Gli sviluppatori di giochi hanno accolto con piacere questo supporto approfittando sin da subito la possibilità di implementare questa tecnologia e i nuovissimiThe Fabled Woods e la demo di System Shock rappresentano i primi giochi ad aggiungere il DLSS utilizzando il plug-in (più informazioni sotto).

The Fabled Woods ottiene Ray Tracing e DLSS

Le case sviluppatrici CyberPunch Studios e Headup Games hanno implementato il DLSS inThe Fabled Woods in meno di un giorno:

"Aggiungere il DLSS di NVIDIA a The Fabled Woods è stato molto più semplice grazie al plugin per Unreal Engine 4 e devo dire che l'impatto sulle prestazioni è strabiliante",afferma Joe Bauer, fondatore di CyberPunch Studios. "Grazie al plugin per Unreal Engine 4, aggiungere il DLSS a The Fabled Woods è stato un gioco da ragazzi, il DLSS è davvero una tecnologia che apre un nuovo mondo per gli sviluppatori".

Il risultato è stato pazzesco: un aumento delle prestazioni fino a 1,6 volte a 4K che consente ai giocatori, in possesso di una GeForce RTX 3070 o delle altre GPU superiori, di sperimentareThe Fabled Woods con impostazioni al massimo del loro potenziale e tutti gli effetti del ray tracing abilitati a oltre 60 FPS a 3840x2160.

Impressionante... per un solo giorno di lavoro!

The Fabled Woods sarà lanciato il 25 marzo, e godrà di riflessi in ray-tracing, ombre in ray-tracing e illuminazione globale in ray-tracing (realizzata usando il nostro SDK RTXGI ottimizzato). Con il DLSS di NVIDIA, il frame rate viene notevolmente accelerato, garantendo un gameplay più fluido e l'overhead per abilitare gli effetti di qualità superiore, risoluzioni di rendering più elevate e ray-tracing, per un’esperienza di gioco molto più coinvolgente.

Uno dei giochi più datati si modernizza: la demo di System Shock ottiene il supporto del DLSS

System Shock del 1994 è uno dei giochi d'azione-avventura "simulazione immersiva" più influenti di tutti i tempi, e Night Dive Studios sta innovando l'intero gioco con l’Unreal Engine 4, così da renderlo perfetto per la nuova generazione di giocatori.

Il DLSS raddoppia il frame rate a 4K nel gioco.

"Il plugin per Unreal Engine 4 semplifica l'aggiunta del DLSS di NVIDIA al gioco, infatti lo abbiamo inserito durante il fine settimana",ha dichiarato Matthew Kenneally, Lead Engineer e title di Night Dive Studios."Rendere più accessibile e accattivante System Shock per la nuova generazione di giocatori è stato un lavoro fatto con amore e passione da parte di tutto team, e l'impatto che il DLSS diNVIDIA avrà sull'esperienza dei giocatori è innegabile".

Grazie a questo enorme passo in avanti, la maggior parte delle GPU GeForce RTX Serie 30 per desktop può sfruttare al massimo la grafica diSystem Shock a 4K e giocare a 120 FPS per ottenere un'esperienza indimenticabile.

Inoltre, a 2560x1440, ogni GPU GeForce RTX può giocare a System Shock a oltre 144 FPS, e la maggior parte supera i 240 FPS!

Oggi potrete provare il DLSS nella demo gratuita su Steam.

Crysis Remastered – DLSS

Crysis di Cryteks è stato rimasterizzato l'anno scorso, garantendo un nuovo look al seminale sparatutto del 2007. Grazia a una patch recentemente rilasciata si ottiene un aumento delle prestazioni che permette di spingere la grafica ancora più in alto grazie al supporto del DLSS di NVIDIA.

Solo le GPU GeForce RTX presentano i Tensor Core che alimentano il DLSS, e con il DLSS ora disponibile in quasi 40 titoli – in continuo aumento, GeForce RTX offre ai giocatori da PC l'esperienza di gioco migliore per i principali titoli di tripla A e per i fantastici indie.

