Red Dead Online: Ricompense doppie per le missioni Free Roam

In più bonus per Distillatori e Commercianti, PE tripli per chi ripulisce covi delle bande e altro...

I cinque Stati sono pieni di persone che hanno bisogno di lavoratori, dagli onesti pionieri ai peggiori opportunisti. Questa settimana passa a trovare Hamish, Flaco, Sadie o altri Sconosciuti per avere RDO$ e PE doppi in cambio del tuo aiuto.

PE tripli nei covi delle bande

Quando i criminali della frontiera esagerano, bisogna metterli al loro posto. Presta attenzione quando sei in Free Roam: ripulisci un covo di una banda durante i tuoi viaggi per avere PE tripli. È un gran bell’affare, considerato che contribuisci anche ad aiutare il popolo.

Ricompense per Distillatore, Commerciante e Naturalista

Completa una vendita da Distillatore o da Commerciante questa settimana per avere il 30% di sconto su ogni articolo per Ruolo (Affermato o Provetto).

È un ottimo momento per chi vuole fare affari e per chi ama la natura! Eccone la prova: i Naturalisti che giocano a Red Dead Online questa settimana avranno un Campione di pantera fantasma leggendaria, molto apprezzato da Harriet Davenport.

I Collezionisti che vogliono fare felice Madame Nazar, invece, riceveranno 5 fiori selvatici americani.

I Distillatori di ogni livello avranno 5 rifornimenti di macerato gratuiti, oltre a un’offerta del 30% di sconto su un articolo per Distillatori (Principianti o Promettenti).

I Commercianti che vogliono massimizzare i profitti avranno 2 ricompense da 25 unità di merci da Commerciante.

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da Cacciatore di taglie gratuita

Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 12 aprile avranno un’offerta per il 30% di sconto sui cavalli multiclasse, un’offerta per il 30% di sconto sulle note sulla cura del cavallo dal ricettatore e un’offerta per il 40% di sconto sulle selle.





