Successo di vendite per Animal Crossing: New Horizons

A un anno dal suolancio su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons èdiventato il gioco Nintendo che ha venduto più velocemente in Europa.

Dalla sua uscita il20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in tuttoil continente*. Più di un terzo degli oltre 20 milionidi possessori di Nintendo Switch in Europa ha iniziato la propria vacanza suun'isola deserta in Animal Crossing: New Horizons, e il numero dei giocatoricontinua ad aumentare.

"Siamoveramente grati che Animal Crossing: New Horizons sia stato accoltofavorevolmente da così tanti giocatori in tutta Europa", ha dichiarato Stephan Bole,presidente di Nintendo of Europe. "Animal Crossing è un franchisepopolare in Europa ormai da tempo e la sua continua crescita è dovuta all'amoredei nostri fan per questa serie così unica".

In Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, i giocatoriiniziano una nuova vita su un'isola deserta, vivendo tra gli animali residenti,raccogliendo materiali per creare attrezzi e mobili e trascorrendo una vitaspensierata. Col tempo, i giocatori possono trasformare un'isola incolta in unafiorente comunità, modellando il paesaggio con ruscelli e cascate, posizionandooggetti e pezzi d’arredamento all'esterno per creare luoghi idilliaci. Con ilcambio delle stagioni, anche l'isola cambia: è possibile catturare speciediverse di insetti e pesci a seconda del periodo dell'anno, cercare funghi,creare pupazzi di neve, raccogliere fiori e tanto altro. Avranno luogo ancheeventi stagionali unici**, che includeranno visitatori speciali e altreattività per vivacizzare l'atmosfera. Gli amici vicini o lontani possonovisitare le isole degli altri tramite il gioco online e scambiarsi regali emessaggi durante il gioco.

Dal lancio delgioco lo scorso anno, una serie di aggiornamenti gratuiti hanno aggiunto diversicontenuti, inclusi eventi a tempo, venditori in visita e la possibilità di immergersinell'oceano. Gli update più recenti hanno aggiunto capi d’abbigliamento emobili a tema per celebrare il 35° anniversario diSuper Mario Bros., oltrea nuovi personaggi in collaborazione con Sanrio, ottenibili scansionando lecarte amiibo che verranno lanciate in Europa la prossima settimana. Gliaggiornamenti software continueranno anche nel secondo anno del titolo.

I giocatori chevogliono mettere in mostra le loro isole avranno presto un nuovo modo perfarlo, con il servizio web Animal Crossing: NewHorizons Island Tour Creator*,in lancio il 24 marzo. Caricando screenshot o video clip della propria isola catturatiattraverso la propria console Nintendo Switch, i giocatori possono creare unposter o un trailer per condividere con il mondo le viste panoramiche dell’isolae le principali attrazioni.

