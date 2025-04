RIFIUTI : ZINGARETTI FACCIA CHIAREZZA SULLA VICENDA

Home » Social News » RIFIUTI : ZINGARETTI FACCIA CHIAREZZA SULLA VICENDA

Giletti e l'inchiesta Zero titoli: dopo il caso diplomi spunta l'ombra dei rifiuti, appello ai Carabinieri

Diplomi e lauree false, accompagnate da cerimonie ufficiali, sono al centro dell'inchiesta Zero titoli della Procura di Trani, seguita da Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre.

Tari 2025: le novità della tariffa puntuale e le nuove regole per i rifiuti

La Tari, tassa sui rifiuti, subisce modifiche significative nel 2025 con l’introduzione della tariffa puntuale, un sistema volto a premiare chi produce meno rifiuti indifferenziati.

Incidente mortale a Sorso: donna investita da camion dei rifiuti in stazione di servizio

Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion per la raccolta dei rifiuti all'interno di una stazione di servizio Q8 a Sorso, nel Sassarese.