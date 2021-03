Xbox Series X|S: da oggi FPS Boost per cinque titoli Bethesda

Microsoft ha annunciato, attraverso un blog post dedicato suXbox Wire, che verrà abilitato il FPS Boost su Xbox Series X|S per cinque titoli di Bethesda – tutti attualmente disponibili con Xbox Game Pass. I giochi sono:

Dishonored: Definitive Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Prey

Per utilizzare il FPS Boost, e far aumentare il framerate da 30 a 60 PFS, è necessario assicurarsi che la console abbia ricevuto gli ultimi aggiornamenti e che sia attivata la funzione in "Opzioni di compatibilità" nella sezione "Gestisci gioco".

Nelle prossime settimane, verranno annunciati altri titoli che verranno implementati con il FPS Boost.

Maggiori informazioni sono disponibili nelblog post dedicato su Xbox Wire.

