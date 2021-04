13 titoli EA disponibili sul Game Pass Ultimate riceveranno l'FPS Boost su Series X/S

Nella giornata di oggi, Microsoftha annunciato che 13 titoli Electronic Arts, tutti disponibili per i membri di Xbox Game Pass Ultimate via EA Play, riceveranno gli aggiornamenti per attivare FPS Boost su Xbox Series X/S con supporto fino a 120hz. I nuovi giochi in FPS Boost includono:

Supporto ai 120hz:

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror's Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Supporto ai 60hz:

Sea of Solitude

Per maggiori dettagli è possibile consultare ilblog post dedicato che contiene una lista di tutti i titoli in FPS Boost finora disponibili.

Prossimamente in arrivo ulteriori titoli che supporteranno FPS Boost.

