SAMSUNG: AL VIA LA VENDITA DI NEO QLED

Dal 15 marzo sull’e-commerce di Samsung è possibile acquistare parte della nuova line up 2021, accompagnata da un’esclusiva promozione

Samsung Electronics ha dato ufficialmente il via alla prevendita di Neo QLED, la line up premium in 4K e 8K della casa coreana, che vede l’introduzione di una tecnologia display completamente innovativa, per migliorare l’esperienza visiva, qualsiasi contenuto si guardi. Dal 15 marzo è quindi possibile acquistare sullo Shop Online di Samsung i modelli QN900A, QN800A, QN95A, QN90A e QN80A.

Samsung ha dato vita alla tecnologia Neo QLED per migliorare l’esperienza visiva dei consumatori, grazie a una spettacolarità delle immagini definita dal processore quantisticoNeo Quantum, che permette di ottimizzare qualsiasi segnale per la miglior visione possibile, utilizzando fino a 16 diversi modelli di rete neurale per effettuare un upscaling senza precedenti, e dai nuoviQuantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei LED tradizionali, per canalizzare la luce dove serve ed esaltare il contrasto. Il tutto controllato con precisione dalla tecnologiaQuantum Matrix, che dosa la giusta intensità luminosa per immagini più profonde. Con neri più intensi e profondi, colori brillanti e una tecnologia sempre più smart, Neo QLED offre immagini assolutamente realistiche.

QN900A, QN90A E QN95A vantano inoltre laExpert Calibration: ciascun pannello che esce dalla produzione viene perfettamente calibrato nel bilanciamento del bianco e nell’accuratezza colori da un esperto Samsung. L’esperienza di visione non è completa senza un suono adeguato, e Neo QLED 8K e 4K offrono diverse funzionalità audio premium per un’esperienza completamente immersiva:Object Tracking Sound (OTS) Pro, su QN900A, utilizza un software basato sull’AI per far coincidere il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, con 80W di potenza e 6.2.2 canali, mentre la tecnologiaSpaceFit Sound analizza l'ambiente in cui è installato il TV per produrre un suono impattante e perfettamente su misura per la stanza in cui si trova.

La famiglia 8K, formata da QN900A e QN800A, si distingue inoltre per undesign raffinato ultra slim di soli 15mm di spessore, e il top di gamma QN900A, con un form factor elegante e innovativo, grazie all’Infinity Screen offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente, rimuovendo la cornice e lasciando fino al 99% dello schermo alle immagini. La Slim One Connect Box, presente anche nel modello 4K QN95A, rappresenta poi un nuovo sistema di gestione dei cavi che può essere collegato direttamente alla base del televisore, consentendo un'installazione più semplice e un'estetica pulita, mentre la staffa Slim Fit Wall-Mount consente di appendere il TV senza spazi tra il dispositivo e la parete, garantendo un risultato pulito e impeccabile.

I modelli 2021 Neo QLED 8K e 4K di Samsung offrono infine funzionalità smart che arricchiscono il ruolo della TV all’interno di ogni ambiente, anticipando le esigenze di fitness, intrattenimento e smart working dei consumatori e diventando dei veri e propri partner per ogni attività quotidiana. Tra le nuove funzionalità spiccano l’integrazione conGoogle Duo, grazie al quale si può utilizzare il proprio smartphone per avviare una videochiamata di alta qualità direttamente sul TV;Home Office, con la possibilità di utilizzare il proprio Neo QLED come un PC, grazie al pacchetto Microsoft 365 e Teams integrato; Game Mode, con l’esclusiva funzioneUltrawide GameView, che offre la possibilità di giocare sia in 21:9 che in ultrawide a 32:9, consentendo grazie a un campo visivo più ampio, di non perdere nessun istante dell'azione.

Dal 15 al 31 marzo inclusi, acquistando uno dei TV Neo QLED interessati dalla promozione sul Samsung Shop Online, sarà possibile ricevere in omaggio 10 voucher Rakuten TV per godersi il meglio dell’intrattenimento a casa propria e 2 mesi di allenamenti digitali Revolution con voucher Virgin Active, previa registrazione su Samsung Members. Inoltre, se dopo 30 giorni si deciderà di tenere il TV sarà possibile ricevere uno Smart Monitor da 32”, perfetto per lavorare e studiare da casa, mentre se lo si vorrà restituire si verrà rimborsati del totale della spesa.

Modelli, polliciaggi e prezzi:

QN900A: 75’’ (€ 7.999) - 65’’ (€ 5.899)

QN800A: 75’’ (€ 5.999) - 65’’ (€ 3.999)

QN95A: 65’’ (€ 3.199) - 55’’ (€ 2.299)

QN85A: 75’’ (€ 3.699) - 65’’ (€ 2.599) - 55’’ (€ 1.799)

QN90A: 75’’ (€ 3.999) - 65’’ (€ 2.899) - 55’’ (€ 1.999) - 50’’ (€ 1.799)

Per maggiori informazioni sulla gamma Neo QLED, visitawww.samsung.it/neoqled

