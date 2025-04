Aifa vieta AstraZeneca in tutta Italia : In Inghilterra è sicuro

Intanto il premier britannico Johnson rassicura i cittadini britannici sull'uso del vaccino AstraZeneca. "La Mhra (agenzia del farmaco britannica) ha addetti ai controlli fra i più severi ed esperti al mondo e non vendono motivi di sospendere alcuno dei vaccini che stiamo usando", dice Johnson. "La Mhra ha verificato l'efficacia dei vaccini non solo nel ridurre i ricoveri, ma in generale i contagi gravi e la mortalità. Quindi noi andiamo avanti con fiducia e a grande velocità" nelle somministrazioni, conclude.

Aifa approva olaparib in combinazione con terapia ormonale per il carcinoma prostatico metastatico

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il rimborso di olaparib, un farmaco orale sviluppato da AstraZeneca e Msd, per il trattamento di prima linea del carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCrpc) in pazienti con mutazioni Brca 1/2.

Alopecia areata - ok Aifa a rimborsabilità nuovo trattamento

Il farmaco, in classe H, nella formulazione capsule rigide da 50 mg per somministrazione orale, è soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, da parte di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo e pediatra.

Psoriasi - ok Aifa a rimborsabilità nuova terapia orale

Deucravacitinib è un farmaco first-in-class inibitore orale della tirosin-chinasi 2 (Tyk2) ed è il primo di una nuova classe di piccole molecole.