Overwatch assapora NVIDIA Reflex e il risultato è notevole

Fino al 50% di riduzione della latenza di sistema

La tecnologia Reflex arriva oggi nel Public Test Region (PTR) di Overwatch. NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per migliorare ulteriormente la competitività dei giocatori, permettendo loro di individuare i bersagli più velocemente, reagire più rapidamente e aumentare la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni di gioco.

I test rivelano che questa potrebbe essere la migliore integrazione di NVIDIA Reflex ad oggi, infatti il gioco sta riscontrando fino al 50% di riduzione della latenza di sistema con Reflex abilitato.

I giocatori GeForce appassionati di Overwatch godono ora di un aggiornamento di “mira”

In quasi tutti gli sport l'attrezzatura giusta può aiutare i concorrenti a raggiungere il loro pieno potenziale, ed i giochi competitivi non fanno eccezione: la qualità delle GPU, del display, delle periferiche e del software può portare a miglioramenti di frazione di secondo nel puntamento che possono fare la differenza quando si tratta di sopravvivere o di morire – virtualmente.

I giocatori di Overwatch in possesso di una GPU GeForce GTX serie 900 o di modelli più recenti possono provare NVIDIA Reflex prima che arrivi nella versione di gioco finale. Basta scaricare l'ultimo driver Game Ready di NVIDIA, andare sul server PTR di Overwatch, navigare nel menu delle opzioni di visualizzazione e abilitare NVIDIA Reflex Low Latency.

Essere in ritardo di una frazione di secondo sul grilletto può realmente fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, di conseguenza, ridurre la latenza del sistema può essere fondamentale per i giocatori di Overwatch - indipendentemente dall'eroe, dalle abilità o dall'arma utilizzata. Grazie a NVIDIA Reflex, la latenza di sistema viene ridotta in modo significativo, rendendo più facile mirare ai nemici e migliorando, al contempo, la reattività del PC.

Overwatch presenta anche l'indicatore di latenza Flash. Se un sistema è dotato di un nuovo monitor compatibile con Reflex Latency Analyzer e ha installato GeForce Experience, sarà sufficiente abilitare l'indicatore Flash e posizionare il rettangolo di monitoraggio sulla posizione dell'indicatore per ottenere costantemente dei risultati accurati sulla latenza del sistema.

NVIDIA Reflex – un grande successo

NVIDIA Reflex ha riscontrato un'adozione strabiliante da parte degli sviluppatori di giochi: 7 dei 10 migliori sparatutto hanno adottato la tecnologia con grande successo. Inoltre, adesso è più semplice per gli sviluppatori aggiungere questa tecnologia rivoluzionaria ai loro giochi poiché il supporto di Reflex è disponibile dalla mainline di UE4.

