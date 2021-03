Cinque buoni motivi per regalare un puzzle fotografico

Quando arriva il momento di fare un regalo di quelli che restano, ci vengono subito in mente le fotografie, oggetti che per definizione sanno catturare e restituire per sempre emozioni e momenti speciali. Per questo motivo, sia che si tratti della festa del papà o della mamma che del compleanno di un caro amico o dell’anniversario di matrimonio con il partner, la cosa migliore da fare sarà regalare loro un’immagine a testimonianza del proprio affetto. Non ci sono soltanto le classiche fotografie ingrandite, che poi vengono solitamente incorniciate e vanno a guarnire salotti o camere da letto. Nel mondo variopinto dei regali originali si stanno facendo infatti sempre più strada i puzzle fotografici. In questo approfondimento vedremo cinque buoni motivi per i quali essi risultano tanto apprezzati da un pubblico trasversale, cercando di mettere a fuoco come creare puzzle con foto online.

1 Massimo risultato con poca spesa

Certe volte quando si tratta di fare un bel regalo siamo tentati di andare a caccia di oggetti preziosi, finendo per spendere cifre ingenti. Senza fermarci a riflettere sul fatto che invece il valore del regalo dovrebbe essere principalmente affettivo. Suscitare un’emozione è il suo fine ultimo e senza dubbio questo risultato si può ottenere con i puzzle foto online. Quello che viene creato grazie ad essi è un ricordo che si rigenera nel tempo: basterà disfare l’immagine per vederla ricomparire all’infinito. E tutto questo con un investimento contenuto.

2 I puzzle fotografici sono semplici da progettare online

È facile progettare un puzzle foto online, grazie a piattaforme di specialisti che offrono questo servizio dalla A alla Z. Come fare? Tutto inizia con la scelta dell’immagine da trasformare in tante piccole tessere colorate. Non è un momento banale o da prendere alla leggera: occorre valutare la definizione dell’immagine, il significato intrinseco della stessa e il particolare contesto in cui è stata scattata. Si possono effettuare poi personalizzazioni, sia con dediche che con clipart. Ci sono varie grandezze di puzzle foto online, si va dal 10x15 al 20x30 o 30x40 fino ai formati maxi come ad esempio il 50x70.

3 Possono arredare la casa e renderla più accogliente

Pezzo dopo pezzo i ricordi riaffiorano grazie alle tessere del puzzle che si incastrano alla perfezione. Una volta conclusa l’opera, la cosa migliore da fare sarà appendere l’immagine in bella vista in un salone open space. Magari vicino all’angolo con la tv o in corrispondenza della zona studio, in modo da alzare lo sguardo e ottenere un’iniezione di serenità. La location ideale per un puzzle fotografico resta comunque la camera da letto, ovvero la zona della casa deputata per definizione al relax e al riposo. Se il formato scelto è piccolo il puzzle troverà spazio sul comodino, altrimenti scegliendo la giusta cornice, il puzzle foto si trasformerà in una vera e propria opera d’arte da appendere alla parete.

4 Un regalo analogico che sfida la tecnologia

Siamo sempre più circondati da oggetti tecnologici, smartphone e tablet in primis, che sono sempre pronti a restituirci informazioni e immagini con una rapidità estrema. Sfogliamo le centinaia e centinaia di foto nelle nostre gallerie senza guardarne davvero nessuna, ecco perché ricorrere alla stampa con puzzle di una fotografia può trasformarsi in un esercizio di benessere anche per la mente. Ricostruire con lentezza l’immagine consentirà di ottenere una certa pace interiore, meglio se fatto in compagnia.

5 Quella del gioco è una formula vincente

Il puzzle fotografico è sempre più apprezzato sia dagli adulti che dai bambini, poiché fa leva sulla formula del gioco per creare un piacevole effetto sorpresa. È un dono ad alto tasso di personalizzazione, un’idea senza dubbio graziosa e delicata che potrà far divertire chiunque si trovi a cimentarsi con la ricostruzione dello scatto. Quest’attività impegna il cervello in un modo sano, è rilassante e attiva il ragionamento così come la memoria.

Altre News per: cinquebuonimotiviregalarepuzzlefotografico