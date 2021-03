Xbox Game Pass aggiunge 20 titoli di Bethesda

Siamo sempre stati fan, ma ora siamo una famiglia

ZeniMax Media e Bethesda entrano nella famiglia Xbox aggiungendo diversità creativa e giochi a una formazione Xbox già ampia.

Forse ti starai chiedendo cosa significhi esattamente per te come giocatore. Bene, come abbiamo detto in passato Xbox Game Pass ti offre fantastici giochi da scoprire e giocare con i tuoi amici. A partire da oggi continuiamo questo viaggio e celebriamo l'accoglienza di Bethesda su Xbox rendendo disponibili per i membri di Xbox Game Pass 20 dei giochi più iconici e premiati di Bethesda come Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout e Wolfenstein. Inoltre, 16 di questi titoli saranno disponibili ovunque, che si tratti di PC, console o dispositivi mobili tramite il cloud per i membri di Xbox Game Pass Ultimate.

Di seguito è riportato l'elenco completo dei giochi:

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Console, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Console, PC, Cloud)

DOOM II (Console, PC, Cloud)

DOOM 3 (Console, PC, Cloud)

DOOM 64 (Console, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (Console, PC, Cloud)

Fallout 76 (Console, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Console)

Prey (Console, PC, Cloud)

RAGE 2 (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud)

