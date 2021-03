Redmi Note 10 e Note 10 Pro alla conquista della fascia media

Annunciati a livello globale pochi giorni fa,Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro stanno per approdare sul mercato italiano, puntando a conquistare la fascia media.

Dopo l’enorme successo riscontrato dallafamiglia Redmi Note in tutto il mondo con gli oltre 200 milioni di dispositivi venduti, Xiaomi è pronta a raccogliere consensi dei tantissimi Fan del brand con i primi due componenti della famigliaRedmi Note 10.

“Dopo la strepitosa accoglienza offerta a Redmi Note 9, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la famiglia Redmi Note 10 sono certo sorprenderemo ancora una volta i consumatori italiani, non solo per la combinazione di elevate performance e design rinnovato, ma anche e soprattutto per il prezzo altamente competitivo” -ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Redmi Note 10

, dotato di fotocamera principale da 48MP eRedmi Note 10 Pro, con una 108MP, alzano nuovamente la posta in gioco. Entro la fine di marzo, Redmi Note 10 sarà disponibile in Italia nella configurazione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€, mentreRedmi Note 10 Pro in tre diverse configurazioni:

6GB + 64GB al prezzo di 299,90€

6GB +128GB al prezzo di 329,90€

8GB +128GB al prezzo di 349,90€

Eventuali promozioni di lancio saranno comunicate il giorno effettivo di inizio vendite. Restate sintonizzati!

