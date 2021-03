Redmi Note 10 Pro sta arrivando!

In attesa di conoscere tutti i canali di distribuzione dei nuovi dispositivi della famiglia Redmi Note 10, Xiaomi annuncia che a partire da lunedì 22 marzo sarà possibile acquistare Redmi Note 10 Pro nella configurazione da 6GB+128GB in anteprima italiana presso tutti i punti vendita MediaWorld?, online e offline, presenti sul territorio nazionale al prezzo consigliato di 329€

Redmi Note 10 Pro alza la posta in gioco con una delle fotocamere per smartphone a più alta risoluzione, diventando il re della fotografia mobile di fascia media. Il sensore da 108MP con tecnologia pixel binning 9-in-1, combinato al Dual native ISO, consente di catturare anche i più piccoli dettagli e offre un’ampia varietà di editing fotografici. Grazie alla modalità notturna 2.0, gli utenti potranno catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato di sensore di impronte digitali laterale Arc e un DotDisplay AMOLED da 6,67” a 120Hz, il dispositivo garantisce una user experience fluida e grazie alla batteria da 5,020mAh (typ) e alla ricarica rapida da 33W, il tempo speso dagli utenti per l’accensione sarà ridotto al minimo. Ciò che rende le prestazioni di Redmi Note 10 Pro davvero straordinarie è uno dei più potenti processori 4G sul mercato, Qualcomm Snapdragon 732G.

Questo modello ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, abbinato a un sistema audio immersivo con doppi speaker, offre un’esperienza visiva ottimale anche in movimento, rendendolo così il compagno ideale per i giocatori e gli streamer.

Altre News per: redminotearrivando