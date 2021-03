SPIN MASTER PRESENTA LA NUOVA LINEA BAT-TECH

Nuovi personaggi da collezionare, action figures dettagliatissime con accessori all’avanguardia e livree “tech”, veicoli e radiocomandi compatibili con tutti i personaggi in scala 10cm e 30cm sono in arrivo nei negozi di giocattoli di tutta Italia

Primo tra i supereroi del mondo DC a non essere dotato di veri e propri superpoteri, Batman da oltre 80anni appassiona generazioni di bambini di tutto il mondo grazie al coraggio, all’azione delle sue avventure e all’incredibile arsenale di sofisticati gadget e armi all’avanguardia prodotto dai laboratori della Wayne Enterprises. Quest’anno Spin Master porta tutta l’innovazione e la tecnologia dell’equipaggiamento del Cavaliere Oscuro nella nuova linea di giocattoli, ricca di accessori, action figures in ogni scala super dettagliate, veicoli e radiocomandi e porta le adrenaliniche avventure di Gotham City nelle case di tutti i fan italiani.

I nuovi prodotti - disponibili in ben quattro scale (30cm, 15cm, 10cm, e 5cm) - offrono una sorprendente esperienza di gioco, sono realizzati con grande attenzione al dettaglio e combinano personaggi ricchi di particolari con gli iconici accessori utilizzati da Batman per combattere il crimine, tutti ispirati allo scenario culturale che l’uomo con il mantello ha tracciato in oltre 80 anni e che l’ha posizionato nell’immaginario collettivo come il numero 1 dei supereroi DC.

Personaggi in scala 30cm e veicoli compatibili

Grandi novità in arrivo per la Primavera 2021: Batman Tech Deluxe, un’inedita action figure dotata di luci, suoni e della nuova armatura Tech che dispiega le tecnologiche ali. Ogni volta che si schiaccia l’apposito pulsante e si attiva la trasformazione, il Bat-Segnale posto sul petto di Batman si illumina. Completano il set due esclusivi accessori glow in the dark: il Bat-Fucile e il Bat-arco.

Due le nuove livree disponibili per l’action figure dell’Uomo Pipistrello, entrambe a tema Tech, una opaca sui toni del blu e una lucida che combina dettagli argentati al classico nero della divisa del supereroe.

Tutte le action figures da 30cm della collezione DC Batman sono caratterizzate da 11 punti di articolazione e ricchi di dettagli realistici che rievocano i celebri personaggi della saga a fumetti. Oltre a Batman, disponibile in diverse varianti, fanno parte della linea il fidato “pettirosso” Robin e le nemesi più celebri come Harley Quinn, Joker, Fire Fly e Tiger King e i nuovissimi Edward Nigma e Nightwing.

Torna in una nuova colorazione l’iconico veicolo del supereroe di Gotham City: la Batmobile compatibile con i personaggi in scala 30cm, ruote semovibili, “vernice” blu velvet e un nuovo assetto, ancora più tecnologico.





Personaggi mondo Batman in scala 15cm

Tornano i personaggi in scala 15cm, con 3 punti di articolazione e un look inedito: Batman e Joker hanno cambiato colori e sono ancora più sfavillanti nelle loro divise Tech, new entries della linea anche Nightwing e Mr. Freeze.

Personaggi in scala 10cm e veicoli compatibili

Nuovo design Tech e nuovi personaggi anche per le amatissime action figures in scala 10cm, tutte dotate di 9 punti di articolazione e accompagnate da 3 accessori a sorpresa. Oltre a Batman, Robin e Joker, arrivano questa primavera Fire Fly e Bat Girl.

Grande novità di questa stagione è Batman Gear, una versione inedita dell’Uomo Pipistrello equipaggiata con una speciale armatura traslucida che lo protegge e 3 esclusivi accessori nascosti nel pack.

Compatibile con tutti i personaggi da 10cm è la Batmobile 2 in 1 che combina il bolide di Batman con la nuova Batboat, un veicolo acquatico che si estrae dal retro della vettura e raddoppia le avventure: su terra e per la prima volta anche in acqua.

Personaggi in scala 5cm: i collezionabili

Una serie di 50 mini personaggi collezionabili racchiusi in una capsule misteriosa. Disponibili in diverse scale di rarità, ognuno dei personaggi è accompagnato da una scheda per tracciare la propria collezione.

