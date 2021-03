Apex Legends disponibile su Nintendo Switch

L'evento in-game Teoria del Caos è iniziato, mentre Respawn continua a innovare e ad evolvere il servizio live con nuovi contenuti e modalità a tempo limitato su tutte le piattaforme

Respawn Entertainment, studio di Electronic Arts, lancia oggi Apex Legends su Nintendo Switch™, portando la rivoluzionaria esperienza battle royale ad ancora più giocatori e a coloro che desiderano gareggiare lontano dal grande schermo. Chi giocherà su Nintendo Switch potrà divertirsi, insieme a chi lo farà su PC e console, durante il nuovo evento Collezione a tempo limitato Teoria del Caos, che inizia oggi. Questo evento comincia con la conquista di una nuova città, che vede protagonista la Leggenda Caustic tanto amata dai fan, e introduce la modalità Furia dell’Anello per tutta la durata dell’evento.

"Sono passati due anni da quando abbiamo lanciato Apex Legends: stagione dopo stagione, abbiamo continuato a promuovere il genere in modo significativo e innovativo, grazie a nuove Leggende, mappe, armi, modalità di gioco uniche e molto altro", ha affermato Chad Grenier, Game Director di Respawn. "Stiamo continuando anche a portare il titolo su nuove piattaforme, e il lancio su Nintendo Switch, che ha luogo durante questa stagione, è una grande vittoria per noi. Siamo entusiasti di dare ai giocatori la possibilità di indossare i panni della loro Leggenda preferita, anche se si trovano lontani dal loro soggiorno. Quest’anno abbiamo in serbo numerose sorprese entusiasmanti: continueremo a offrire ai fan altri modi per gareggiare, e a chi ancora non conosce il gioco ancor più ragioni per provarlo".

Apex Legends su Nintendo Switch è sviluppato in collaborazione con Panic Button, team noto come il migliore a trasportare i videogiochi su questa piattaforma. Fruibile ora anche sul piccolo schermo, Apex Legends sarà dotato di giroscopio, con l’obiettivo di usare i controller della piattaforma e ottimizzazioni intelligenti che forniscono ai giocatori prestazioni di 30 fps a risoluzione 720p quando la console è fissa, e di 576p in modalità portatile. Il titolo sarà accompagnato da un servizio di assistenza live dedicato; sarà inoltre arricchito da aggiornamenti simultanei dei contenuti, modalità a tempo limitato ed eventi in-game in contemporanea con le altre piattaforme. A tutti i giocatori Switch che accedono nelle due settimane dopo il lancio† verrà regalata una skin Leggendaria Pathfinder, oltre che 30 livelli gratuiti per il Pass Battaglia della Stagione 8 e doppi XP.

I giocatori di Nintendo Switch entreranno in Apex Legends nel corso della Stagione 8 - Caos, che ha introdotto nell'arena Walter "Fuse" Fitzroy, la sedicesima Leggenda. Oltre a godersi il divertimento esplosivo di Fuse, i fan di Apex Legends potranno anche trovare ed equipaggiare il nuovo fucile a leva 30-30 Repeater e Gold Magazine, mentre attraversano una versione completamente rivista dell'iconica mappa del Canyon dei Re.

I giocatori possono scaricare Apex Legends gratuitamente su Nintendo Switch e godersi la competizione con chi gioca su PlayStation 4, Xbox One o PC tramite Origin o Steam. Il gioco è riproducibile grazie alla retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.