DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR | ECCO IL RIASSUNTO

lo scorso fine settimana c’è stato il primoDRAGON BALL Games Battle Hour, un evento completamente online dedicato a Dragon Ball. Non solo battaglie e combattimenti però, durante l’evento abbiamo condiviso un po’ di novità sui nostri giochi.

Gogeta SS4 giocabile in DRAGON BALL FighterZ dal 10 marzo!

Dal 10 marzo i giocatori potranno scatenare la potenza di Gogeta SS4 inDRAGON BALL FighterZ. Il più forte dei Saiyan, nato dalla fusione tra Goku e Vegeta, Gogeta SS4 è esperto in ogni aspetto del combattimento, dai micidiali Ki Blast fino agli attacchi da vicino!

Una nuova Patch sarà anche disponibile dal 9 marzo e sistemerà alcune piccole problematiche e bilancerà ulteriormente l’intero roster.

Scopri le mosse di Gogeta SS4 nel nuovo trailer

Gogeta sarà disponibile dal 12 marzo. Per chi ha il FighterZ Pass 3 ci sarà l’Accesso Anticipato al personaggio dal 10 marzo.

Gogeta SS4 è un personaggio DLC incluso nel FighterZ Pass 3 oppure può essere acquistato individualmente.

Il DLC3,TRUNKS THE WARRIOR OF HOPE, arriverà questa estate in Dragon Ball Z: Kakarot!

TRUNKS THE WARRIOR OF HOPE, sarà il terzo contenuto aggiuntivo ed è previsto per questa estate. I giocatori scopriranno un nuovo arco che include Trunks dal futuro.

Maggiori dettagli saranno svelati presto!

Scopri intanto il trailer dedicato al nuovo DLC:

IlLEGENDARY PACK 1 arriva il 18 marzo in DRAGON BALL XENOVERSE 2!

IlLEGENDARY PACK 1 arriverà il 18 marzo con una storia tutta nuova! Fu ha giocato con il tempo ancora una volta, portando ancora più sfide ai Guerrieri Z.

Due personaggi già annunciati arriveranno insieme alLEGENDARY PACK 1, Pikkon e Toppo (Signore della Distruzione)

Per dare un primo sguardo alla nuova storia:

