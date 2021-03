Vaccini, il sindaco Corleone Nicolò Nicolosi si dimette

al consiglio convocato per domani. La decisione arriva dopo la polemica sorta a seguito dell'inchiesta dei Carabinieri del Nas che ha rivelato che sindaco e assessori, pur non rientrando nelle categorie indicate dalla legge, erano stati vaccinati a metà febbraio. A sua difesa, Nicolosi ha obiettato che "il sindaco è l'Azienda Sanitaria della Regione: per questo mi sono vaccinato e ho avvertito anche il presidente Musumeci"

