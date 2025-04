Vera Miales, ecco chi è la presunta fidanzata di Amedeo Goria

Il giornalista Amedeo Goria ha ammesso di aver frequentato una ragazza: che è la presunta fidanzata Vera Miales.

Si dice che l'ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, abbia una nuova fidanzata: il condizionale è d'obbligo perché lei preferisce non commentare. Sarebbe una bella influencer che vive tra la costa maceratese e Milano, e che è molto attiva su Instagram.

Con la ragazza, assicura il noto giornalista, c'è molto feeling ma allo stesso tempo è lui che non vuole una relazione stabile. Nel frattempo, avrebbe fatto notare a Novella 2000 che preferirebbe non parlare di questo flirt, vero o presunto, per il momento. Il flirt sarebbe durato comunque qualche settimana e Amedeo Goria ne avrebbe già parlato in alcune interviste.

Amedeo Goria e Vera Miales si amano?

Insomma, amica e conoscente di tante celebrità, la ragazza preferisce non parlare di flirt reale o presunto con un uomo molto più maturo di lei. Amedeo Goria, da parte sua, entra nei dettagli in un'intervista e spiega: "Da poco conosco meglio una ragazza di San Benedetto che si chiama Vera Miales e con la quale ho un bel feeling". Tuttavia, non sembra essere l'unica persona con cui Amedeo Goria ha una relazione al momento, come possiamo ancora vedere nella stessa intervista.

“Talvolta, capita che alcune donne vogliano approfondire seriamente il nostro rapporto, ma io le tengo abbastanza lontane... La piacevolezza di ammirare l’incanto di una donna è forte. In realtà, mi capita di guardare anche i begli uomini poiché sono un cultore del bello ma, ovviamente, provo attrazione solo per le femmine. Frequento delle amiche storiche come, ad esempio, Cristina Sciabbarrasi che è la sorella di Fabiola, moglie del compianto Pino Daniele”.

