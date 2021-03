Apex Legends: Evento Collezione Teoria del Caos

Furia dell’Anello

- "Furia dell’Anello", introdurrà uno o più Anelli Radiosi sulla mappa all'interno dell'anello presente. Dando una svolta al classico battle royale, con tasche espandibili all’interno dell’Arena, i giocatori che verranno catturati dall’Anello, subiranno un danno pari a quello inflitto dall’anello nel round in corso. I giocatori potranno utilizzare anche un nuovo oggetto, uno Scudo Termico, che crea una cupola protettiva in grado di riversare l'effetto mortale dell'anello sulla barriera per un breve periodo. Gli Scudi Termici saranno presenti in un nuovissimo Slot Sopravvivenza che mira a eliminare la scelta tra il bottino normale e altri strumenti come il Mobile Respawn Beacon o lo Scudo Termico