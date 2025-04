Mi avete fatto strappare mia figlia! Sabrina Soster è agli arresti domiciliari

Mi avete fatto strappare mia figlia! Sabrina Soster è agli arresti domiciliari

Solo pochi giorni lo sfogo e il dolere di mamma Sabrina su Facebook, oggi riceviamo e pubblichiamo la lettera della Sig.ra Soster in risposta alle istanze inviate al Presidente della Repubblica.

Dal Quirinale mi è arrivata lettera, nella quale m'invitano ad avere fiducia nella Magistratura ?

Quale ? Quella che rovina la vita di bambini e genitori, non sottraendo bambini che sono veramente in pericolo, ma lì gli assistenti sociali non vanno ?

I zingari di Latina hanno tutti i figli a casa... stessa cosa personaggi che entrano ed escono dal carcere !

State negando a mia figlia le coccole e la vita serena che faceva con la sua mamma, che quando era neonata e suo padre ci ha abbandonate per stare con un'altra donna, finiva le sue minestrine, perché non aveva altro da mangiare... lei è sempre venuta prima di tutto per me !

Mi avete fatto strappare mia figlia, dicendo che i suoi comportamenti oppositivi a scuola erano dovuti ad alta conflittualità genitoriale... in tutte le scuole che ha frequentato mentre era in case famiglia ha avuto comportamenti oppositivi... ve lo hanno riferito anche nelle udienze le referenti delle case famiglia... come mai non la strappate a loro ?

Mia figlia ha preso una nota a scuola due giorni fa, mi riferiscono... sta soffrendo, scoppia a piangere all'improvviso, cerca sua madre, si gratta in testa e la deridono per forfora... in mano a chi è mia figlia ??!!

I bambini devono produrre guadagno e poi chi se ne importa della fine che fanno !

A luglio è morto un bambino in Puglia... era ridotto pelle e ossa... suo padre faceva denunce come me da mesi... ha avuto un arresto cardiaco... i giudici si trasformano in assassini !

Usate mia figlia per punire me, perché vi sto facendo la guerra... e cosa vi aspettate... quello che fareste voi per un figlio, vista l'insensibilità che avete ?

Lasciarlo nelle mani dei rapitori, perché questo siete ?

Voi non avete cuore e dubito che fuori dal tribunale ne abbiate !

Io non ho vita senza mia figlia... devo solo sopravvivere... pregare Gesù e la Madonna di proteggere il cuore di Ylenia, che ha una patologia cardiaca... di consolarla e abbracciarla come non posso fare io.

Vi protegge la legge terrena, infatti archiviano tutte le denunce che noi genitori facciamo a voi giudici, assistenti sociali, tutori, case famiglia... in tutta Italia è così... il sistema è ben organizzato, ma io non vi perdonerò mai per il male che ci state facendo... per l'infanzia che state negando alla mia bambina, per la violenza che a voi è concessa... vi nascondete dietro il "supremo interesse dei minori" ma è "supremo interesse economico" !

Un giro di miliardi noto a tutti, ma quando DIO vi punirà, non potrete comprare la salvezza... la salute... e ricorderete queste parole !

Non è bastato tutto quello che abbiamo passato io mia figlia, i vicini di casa, i suoi parenti... con uno che voi definite padre ma un vero padre si toglie il cibo per una figlia... non si compra 3 auto, moto, palestra... non mettere le mani addosso ad una bambina e a sua madre davanti a lei... in centri commerciali senza preoccuparsi di essere in pubblico... non le manda in pronto soccorso ! Come mai lo proteggete, nonostante a settembre 2018 mentre ero in udienza con la giudice Mastrolia, lui ha preso a pugni mia sorella davanti ad Ylenia sotto portico del tribunale dei minori ed è intervenuta la polizia ?

Neanche questo ve lo fa definire un uomo violento ?

Ah certo... lui ha relazioni positive della tutrice, che quando vede lui e il suo avvocato, non capisce più niente e comunque in quel tribunale proteggere i violenti... sia uomini che donne... a loro vengono affidati i figli ! State negando ad Ylenia la serenità che ha sempre avuto con sua madre... le coccole, i giochi che facevamo insieme... le avete strappato sua madre... fatta imbottire di psicofarmaci, perché piangeva disperata cercando sua madre... l'avete fatta ridurre pelle e ossa... l'avete fatta prelevare da un ospedale, dove doveva fare avccertamenti, perché aveva fegato e milza ingrossati e non le avete fatto fare più un' ecografia addominale !

Le è venuto un tic nervoso dal trauma che ha subito... ma tanto è inutile parlare con voi... i bambini sono soltanto strumento di guadagno per il sistema e chiunque vi faccia la guerra, dai vostri Ctu è definito pazzo...

Beh felice di esserlo, se questo significa non avere paura di voi e del gioco sporco che si fa nei tribunali dei minori !

Un giro di miliardi guadagnati sulla pelle dei bambini e io dovrei abbassare la testa ?!

Mia figlia in mano ad una tutrice che trasporta i suoi problemi di mancanza di autostima sugli altri... parlano suoi colleghi !

Contatta i miei amici di Facebook, dicendo loro che io devo fare un recupero sociale e personale, che non si devono lasciar abbindolare (sue parole), li minaccia di denunce, mette post dicendo che aspetta io le capiti davanti... non si preoccupa affatto che con 3° gradi a Priverno, mia figlia vada vestita in modo leggero, ecc.. leggete la mail che qui allego !

Dopo tutto quello che io e mia figlia stiamo passando, DIO ci protegge e non perdonerà voi, quando un giorno pagherete tutto il male che fate a bambini innocenti ,mentre lasciate i figli a zingari, drogati ,violenti, prostitute, mafiosi... lì non vi conviene andare a togliere i figli, perché non sono persone innocue ! Meglio toglierli a chi non è pericoloso, vero ? Però io non mi arrendo e voi lo sapete !

Ho avuto due malori cardiaci e tre ricoveri, quindi cinque volte in pronto soccorso per tutto quello che mi state facendo, ma io combatterò per mia figlia fino all'ultimo respiro e per quanto continuiate a farmi bloccare dai Pm compiacenti, se succederà qualcosa a me, mia figlia da grande saprà che avete ucciso sua madre !

E voi... che credete di essere eterne... un giorno pagherete e soffrirete, perché DIO non perdona quello che intenzionalmente si fa ad un bambino, questo è satanismo !

Se esistesse un Consiglio superiore della magistratura... non di nome ma di fatto... tutti questi soprusi non ve li concederebbe !

Pentitevi finché siete in tempo, perché state sfidando DIO e sarà DIO il vostro giudice, al quale renderete conto per aver venduto l'anima al demonio !

Non meritate neanche altre parole, perché avete pietra al posto del cuore e non sapete neanche cosa significhi amare un figlio !

È proprio vero che non ci si deve mai fidare dell'apparenza....

Lei... giudice Corsetti, quando a gennaio 2019 è venuta sotto il tribunale a dirmi che Le dispiaceva io fossi al freddo giorno e notte... in ultima udienza suggeriva alla referente della casa famiglia "Quindi la bambina sta peggiorando a causa di sua madre"

Guardi le foto della mia bambina in macchina dopo uscita di scuola... prima che fosse manipolata psicologicamente dal padre, dalla tutrice (che le dice che sua madre è cattiva, non rispetta le regole ed è una bugiarda) e se Le tenga sulla coscienza !

Ci sono testimoni in tutta Italia ed ho depositato audio !

Non avete gradito che mia figlia in diretta Facebook abbia detto che vuole stare con me, che vuole tornare a casa e poi pensando alla scuola ha detto... a giugno quando finisce la scuola.

Al tribunale di Latina avete riferito che Ylenia diceva di voler rientrare in casa famiglia per il freddo e fare merenda... perché non dite che era circondata da 3 carabinieri e 2 operatrici tutti a braccia incrociate ?

Mia figlia è impaurita... l'ho sentita io ripetere sempre il "Mi perdoni", dentro quella casa famiglia dove urlano sempre e lo ripete sempre anche a scuola.

Le cose mi vengono riferite, così come appena arrivata io a Priverno a settembre, mi fu detto da chi abita lì intorno, che Ylenia tutti i giorni piangeva, dicendo di voler tornare a casa con me (ho testimoni)

DIO esiste... anche per chi, nonostante sia da poco passato Natale, che dovrebbe essere una festa d'amore e pace, esiste solo il demonio, che vi ha fatto emettere interruzione rapporti tra figlia e madre, che quella notte di 11 anni fa, ha partorito un mese prima del termine e rischiando la vita per complicazioni, UN ANGELO A CUI STATE NEGANDO L'INFANZIA e che state INTENZIONALMENTE DEVASTANDO PSICOLOGICAMENTE !

La nostra speranza e che la giustizia posso risolvere la cosa nel miglior modo e nell'esclusivo interesse della piccola Ylenia. Siamo da tempo vicini al dolore di Sabrina Soster

