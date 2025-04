Ascolti Tv Sanremo 2021 : in 10 milioni davanti alla tv

Per la seconda serata del Festival di Sanremo, 10 milioni 113mila spettatori e uno share del 41,2% nella prima parte. A fine serata, uno share del 45,7% per quasi 4 milioni di telespettatori. Nell'edizione dello scorso anno i telespettatori erano 12 milioni e 841mila, e la quota del 52,5%, nella prima parte. La seconda parte del programma ha registrato una quota del 56,1%, con 5 milioni e 451mila telespettatori che guardano la tv. Quota media al 42,1%, nel 2020 53,3%.

Ascolti Sanremo 2021

Il pubblico medio per la seconda serata del Festival di Sanremo guidato da Amadeus e Fiorello è stato di 7mil e 586 mila spettatori, mentre lo share medio è stato del 42,1%. Notiamo un calo significativo rispetto a un anno fa: erano rispettivamente 9 milioni e 693mila spettatori e il 53,3%. Il dato di spettatori di ieri è il più basso dal 2014 (erano 7 milioni 711mila) mentre per la quota del 2015 (era del 41,67%).

Classifica Cantanti Sanremo 2021

Dopo due serate, Ermal Meta guida la prima classifica generale dei 26 Big in gara. Dopo Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di lista, Maneskin, Max Gazze', Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Extraliscio con Davide Toffolo, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

