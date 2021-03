Tiscali Mail Dà Problemi al Login

Dopo i problemi riscontrati due mesi fa la mail di Tiscali torna a dare problemi. Secondo alcuni utenti il login della mail non funzionerebbe a dovere già da lunedì 1 marzo.



Il disservizio rilevato non è come quello avuto in passato e oggi 3 marzo il problema sembra essere quasi del tutto rientrato. L'assistenza sui vari canali rimane al momento in silenzio è questo preoccupa molto gli utenti che trovandosi impossibilitati ad utilizzare l'email non sanno a chi chiedere per ricevere assistenza.

