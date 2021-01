Tiscali mail non funziona : interruzioni ultime 24 ore

Problemi a Tiscali - Tiscali è una società di telecomunicazioni italiana che offre servizi di banda larga, VOIP, telefonia mobile, servizi a valore aggiunto per hosting-domini e IPTV.

non si apre la pagina della mail nè da Pc nè da cellulare; non posso lavorare perchè Mail Tiscali non funziona; Provincia di Teramo Tiscali mail inaccessibile. NON posso lavorare. Come fare ??? AIUTO!!!; Ciao, io riesco ad accedere ma l'ultimo aggiornamento risale all'01.10 di questa notte (il 3 gennaio 2021). Quindi da quel momento non ricevo più posta (nemmeno accedendo direttamente al portale su internet). Mi trovo a Bergamo. Non rilevo alcun messaggio di errore o avvisi di problematiche interne da parte di Tiscali.

Sono solo alcuni dei commenti degli utenti Tiscali che da stamattina stanno riscontrando problemi con il servizio Tiscali mail. I problemi di Tiscali Mail oggi 3 gennaio sono simili a quelli del 19 Novembre.

Per poter monitorare la situazione della problematica, si può consultare la pagina di downdetector.it e provare su mail.tiscali.it (che al momento risulta irraggiungibile) fino a quando il problema non sarà risolto.

