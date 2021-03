Apex Legends arriva su Nintendo Switch il 9 marzo

Il 9 marzo EA e Respawn Entertainment rilasceranno Apex Legends, il loro pluripremiato titolo battle royale, su Nintendo Switch. La versione Switch porterà ancor più giocatori nell’ Apex Arena, offrirà il supporto cross-play platform, così come tutti i contenuti stagionali più recenti, e una piena parità di funzionalità con le altre versioni del videogioco. Per festeggiare, il team ha rilasciato un nuovissimo trailer che mostra ciò di cui i giocatori potranno fruire quando il titolo arriverà sul piccolo schermo.





Il nuovo trailer, oltre a mostrare P.A.T.H., la Leggendaria Skin di Pathfinder gratuita a tempo limitato e in esclusiva per i giocatori di Switch, offre ai fan anche un piccolo assaggio dell’ininterrotta azione delle loro Leggende preferite sulla piattaforma. I giocatori potranno entrare nell'arena e divertirsi ad annientare i propri nemici sia quando giocano da postazione fissa, sia quando sono in movimento.

Una volta che i giocatori Switch si uniranno al Caos, riceveranno 30 livelli gratuiti per il loro Pass Battaglia della Stagione 8, oltre alla possibilità di guadagnare XP doppi nelle prime due settimane dopo il lancio.