Cold Iron ha annunciato Aliens: Fireteam

Cold Iron Studios ha annunciato lo sparatutto cooperativo in terza persona Aliens: Fireteam. Il gioco si svolge dopo gli eventi di Alien 3, gli xenomorfi usciti allo scoperto rappresentano ora una minaccia più concreta per l'universo. Il Fireteam è stato spedito a ucciderli.

In Cold Iron ci saranno scontri con più di venti tipi di nemici differenti. Si potrà scegliere tra cinque classi: Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico e Esploratore, trenta tipi di armi e settanta tra modifiche e accessori.

Aliens: Fireteam è stato annunciato per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4 e PS5. Uscirà in data ancora da desti nell'estate del 2021.

