Chi è il Gen. Figliuolo, nuovo Commissario per l'Emergenza Covid

L'insediamento lampo del Gen. Figliuolo

Esultano centrodestra e renziani per il siluramento di Arcuri e l'arrivo del, quale nuovo Commissario per l'Emergenza Covid. L'uscita di scena di Arcuri lascia dietro di sé parecchi strascichi in merito gestione del suo mandato, anche giudiziari. Ma chi è Paolo Figliuolo, Generale, nuovo Commissario?

Le ragioni per cui oggi Domenico Arcuri, Commissario per l'Emergenza Covid in carica, sia stato convocato a Palazzo Chigi alle 14, sono diventate chiare quando, dopo un'ora e mezza dall'incontro, una nota ufficiale del Governo ha informato dell'avvicendamento col Gen. Figliuolo. Già Comandante Logistico dal 2018, Figliuolo si appresta a svolgere questo nuovo mandato.

Il curriculum del Generale

Nasce a Potenza nel 1961, lucano, ma innamorato di Torino. Generale di Corpo d'Armata, già comandante del Contingente nazionale in Afganistan e delle Forze Nato in Kosovo, si è occupato quale Comandante Logistico dell'Esercito dell'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per le Forze Armate.

Tre lauree e numerose onorificenze sembrano parlare per lui.

Il ruolo del Commissario: un militare per un assetto di guerra?

Esperto di logistica, potrà contare sul pacchetto completo in dotazione all'esercito: caserme, stazioni ferroviarie e quant'altro per un piano di vaccinazione di massa senza precedenti. La "pandemia" non più come emergenza sanitaria, ma come sicurezza nazionale. Da vincere, manco a dirlo, a suon di mascherine, vaccini e divieti.

Superato il Ministero della Salute, anche le Regioni dovranno rendere conto a Draghi attraverso il suo Generale.

La carriera di Draghi dimostra che lui non fa prigionieri. E ora, ha anche il suo generale.

Con buona pace dei dubbi sui vaccini e delle alternative disponibili.

