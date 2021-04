Commissario Figliuolo a De Luca : Vaccinazioni uniformi ovunque

La campagna di vaccinazione "deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe, sulla base dell'ordinanza che indica le categorie prioritarie". Così risponde ilal governatore della. Aveva detto: "Andiamo avanti non per bande, ma per categorie economiche. Diamo i tempi, non il governo". "Dobbiamo mettere in sicurezza gli anziani e i più deboli", ribadisce. "Prima si completa questa fase, prima si potranno vaccinare le categorie di produzione".

