VALORANT Atto 2 Episodio 2 Astra e il Pass Battaglia

Riot Games svela tutte le informazioni sul nuovo agente Astra e sul Pass Battaglia dell’Atto 2 Episodio 2 dedicato a VALORANT, il suo sparatutto tattico a squadre.





Astra, che sarà disponibile dal prossimo 3 marzo, è una potente viaggiatrice astrale ghanese. È possibile inoltre vederla in azione nell’ultimo trailer di presentazione:









Il nuovo Pass Battaglia, disponibile dal 2 marzo al prezzo di 1000 VP, aggiungerà invece una serie di oggetti e gadget in-game.





Quali obiettivi vi eravate posti nella creazione di Astra?





Con Astra abbiamo voluto creare uno Stratega che pensasse alla mappa nella sua interezza. La sua presenza globale è stata fin da subito un elemento essenziale. Da lì, abbiamo dovuto trovare le abilità giuste per bilanciare la capacità di anticipare le azioni del nemico con quella di reagire ai cambiamenti della partita. Adoriamo il fatto che Astra abbia una prospettiva diversa sulla mappa (letteralmente), e che da lassù sia naturale pensare a tutti i vari modi in cui può svolgersi un round, e a come gestirlo. Naturalmente, non si può sempre essere al comando e dettare l'andamento di un round, perciò era fondamentale darle la possibilità di reagire e cambiare in corso d'opera i suoi piani, al prezzo di rendere vulnerabile il suo corpo fisico. Volevamo che la sua abilità si manifestasse nella raccolta di informazioni da usare per creare un piano d'azione. Per Astra non è fondamentale lanciare una granata con precisione, quanto prevedere le azioni del nemico.



-- Giordania "Riot Wrekz" Anton, progettista

LA CITAZIONE DI CUI SOPRA È DA ATTRIBUIRE A: John "Riot MEMEMEMEME" Goscicki, progettista - personaggi

A cosa vi siete ispirati? C'è qualcosa di specifico che volevate trasmettere con Astra?





Nel creare Astra ci siamo ispirati molto all'afrofuturismo. Una volta definito questo, tutto il resto è venuto praticamente da sé. Ascendere per piazzare le sue "stelle" da sopra la mappa è un aspetto fondamentale del suo kit, e siamo riusciti a trarre elementi da molte rappresentazioni dell'afrofuturismo dalle forti connotazioni cosmologiche. Da lì, abbiamo voluto anche assicurarci che la sua personalità e il suo personaggio avessero abbastanza elementi basati sul mondo reale. Per rappresentare questi elementi al meglio e riprodurre fedelmente tutti i dettagli, abbiamo collaborato con un consulente ghanese.







LA CITAZIONE DI CUI SOPRA È DA ATTRIBUIRE A: John "Riot MEMEMEMEME" Goscicki, progettista - personaggi

Il tema spaziale è stato di grande ispirazione per la sua creazione, specialmente per il Pozzo gravitazionale. Abbiamo pensato fosse perfetto per un personaggio che piazza e trasforma le stelle. È stato un modo divertente per aggiungere qualcosa che avrebbe avuto senso solo con Astra. Il suo gameplay si è plasmato in qualcosa di unico e versatile, in grado di consentire un approccio diverso alle situazioni rispetto agli altri agenti.

-- Giordania "Riot Wrekz" Anton, progettista





C'è qualche aneddoto relativo alla creazione di Astra che volete condividere?





Ce ne sono diversi. Per parecchio tempo, durante i playtesting, il feedback era che il suo design non la faceva risaltare abbastanza bene sulla mappa. Non riuscivamo a capirne il motivo; dal punto di vista visivo, la stavamo gestendo come tutti gli altri agenti. Alla fine abbiamo scoperto che utilizzava ancora un materiale che pensavamo di aver scartato che si sovrapponeva ai suoi materiali di base, rendendola nettamente più scura del previsto dalla distanza.





Un'altra curiosità: mentre lavoravamo all'animazione della selezione del personaggio di Astra, un giorno le sue palpebre sono impazzite e hanno cominciato ad allungarsi/volare per tutto lo schermo. È stato assurdo, e anche un po' inquietante.





LA CITAZIONE DI CUI SOPRA È DA ATTRIBUIRE A: John "Riot MEMEMEMEME" Goscicki, progettista - personaggi.





DESCRIZIONE FINALE ABILITÀ - ASTRA

C:

POZZO GRAVITAZIONALE

Piazza le stelle mentre sei in forma astrale (X).

ATTIVA una stella per formare un Pozzo gravitazionale. Gli agenti nell'area vengono attirati verso il centro che poi collassa in un'esplosione, rendendo Vulnerabili tutti quelli ancora intrappolati all'interno.

Q:

NOVA PULSANTE

Piazza le stelle mentre sei in forma astrale (X).

ATTIVA una stella per far esplodere una Nova pulsante. La Nova pulsante si carica brevemente e poi colpisce, stordendo tutti gli agenti nella sua area.

E:

NEBULOSA

Piazza le stelle mentre sei in forma astrale (X).

ATTIVA una stella per trasformarla in una Nebulosa che agisce come un fumogeno.

F:

DISSOLUZIONE

Usa (F) su una stella per dissolverla e renderla nuovamente disponibile da piazzare altrove dopo un certo periodo.

Prima di rientrare, Dissoluzione forma brevemente una finta Nebulosa nella posizione della stella.

X:

FORMA ASTRALE/DIVISIONE COSMICA

ATTIVA per entrare in forma astrale, in cui puoi piazzare stelle con il FUOCO PRIMARIO. Le stelle possono essere attivate in un secondo momento e trasformate alternativamente in Nova pulsante, Nebulosa o Pozzo gravitazionale.

Quando Divisione cosmica è carica, usa il FUOCO SECONDARIO mentre sei in forma astrale per mirare, poi usa il FUOCO PRIMARIO per scegliere due punti sulla mappa: una Divisione cosmica infinita verrà generata a collegamento tra di essi. Divisione cosmica blocca i proiettili e attutisce notevolmente i suoni.





SCHEDA INFORMATIVA - ASTRA

Descrizione agente





Astra, la viaggiatrice astrale ghanese, sfrutta le energie del cosmo per plasmare a piacimento il campo di battaglia. Grazie alla completa padronanza della sua forma astrale e a una lungimiranza strategica quasi soprannaturale, è sempre eoni avanti rispetto alla prossima mossa del nemico.





Caratteristiche principali





Nome in codice: Astra

Nazionalità: ghanese

Fonte di potere: radiante

Ruolo: Stratega

Età: poco più di 20 anni

