Emesso mandato di arresto per Qinxuan Pan in Murder Of Kevin Jiang, studente laureato di Yale con legami di Chicago

La polizia del Connecticut ha emesso un mandato di arresto per Qinxuan Pan, laureato del Massachusetts Institute of Technology, per l'omicidio dello straordinario studente della Yale University Kevin Jiang, di Chicago.

Steven Graves della CBS 2 riferisce che Pan, 29 anni, si ritiene che si trovi nell'area di Atlanta e dovrebbe essere considerato armato e pericoloso. L'ex insegnante di Jiang, Tony Colletti, è uno dei tanti a Naperville che spera in giustizia.

Sabato gli investigatori del Connecticut hanno ottenuto un mandato di omicidio per l'arresto di Pan. Era già stato nominato come persona interessata al caso.

È ancora in fuga, considerato armato e pericoloso, e si crede si trovi nella zona di Atlanta.

Gli investigatori hanno detto che Pan è stato visto per l'ultima volta portare uno zaino e comportarsi in modo strano vicino a Duluth o Brookhaven pochi giorni dopo che Jiang è stato ucciso. La polizia ha detto che l'omicidio potrebbe essere causato da un raptus di follia.

Il nativo di Seattle ha conseguito una laurea in studi ambientali presso l'Università di Washington ed era un veterano dell'esercito e membro della Guardia nazionale dell'esercito, secondo la sua pagina LinkedIn e i funzionari di Yale.

La famiglia di Jiang aveva vissuto a Chicago prima di trasferirsi a Seattle. Ha mostrato con orgoglio le sue radici di Chicago sui social media, con immagini a Chinatown e nei luoghi più famosi della città. Alla School of the Environment di Yale lo studente del secondo anno del master stava conducendo ricerche sui livelli di mercurio nei pesci.

Nell'esercito, era un operatore di carri armati e un ufficiale chimico, biologico, radioattivo e nucleare, secondo Yale.

Gli investigatori pensano anche che Pan, che è un laureato del MIT, abbia rubato un veicolo da una concessionaria prima dell'omicidio.

L'US Marshals Service ha annunciato una ricompensa fino a $ 10.000 per le informazioni che portano alla posizione e all'arresto di Pan.

Vedi anche : emessomandatoarrestoqinxuanmurderkevinjiang