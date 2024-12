Bolivia, mandato d'arresto per Evo Morales: accusato di relazione con una minorenne

La Procura boliviana ha emesso un mandato d'arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di "tratta di minori" per una presunta relazione con una quindicenne da cui avrebbe avuto una figlia nel 2016.

Il procuratore Sandra Gutiérrez ha dichiarato: "È opportuno emettere un mandato di arresto". Morales, 65 anni, ha governato la Bolivia dal 2006 al 2019. Attualmente si trova nella regione rurale del Chapare, circondato da sostenitori leali. Ha negato le accuse, definendole una cospirazione politica orchestrata dal suo successore, il presidente Luis Arce, per impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno.

La vicenda ha suscitato tensioni nel paese. Il 16 dicembre 2024, la polizia ha tentato di arrestare Morales, ma è stata respinta dai suoi sostenitori, che hanno accusato le autorità di agire con violenza. Il caso ha attirato l'attenzione internazionale, con organizzazioni che esprimono preoccupazione per l'uso della giustizia a fini politici. Morales ha affermato: "È un piano oscuro per eliminarmi politicamente e fisicamente".

